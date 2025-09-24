El equipo de Danielo Núñez enfrentará a Peñarol el sábado y varios titulares todavía no han entrenado con normalidad.

Peñarol se enfrenta esta noche a Tacuarembó por Copa Uruguay. El sábado, en otra tenida con norteños del interior, enfrentará a Cerro Largo, una especie de tradicional rival de los rojos del norte. Cerro Largo, envuelto en la estirpe de su entrenador y en los movimientos de su presidente, Ernesto Dehl, es protagonista a su manera del Campeonato Uruguayo y peleará por meterse un año más en copas internacionales.

Sin embargo, en las últimas horas surgió la noticia de un virus de gastroenterocolitis que afectó a varios jugadores del plantel de Cerro Largo. Comenzaron a presentar síntomas luego del enfrentamiento entre los arachanes y Montevideo City Torque, que terminó con victoria para el equipo ciudadano en los últimos suspiros del partido, con gol de Guillermo Fratta. Diez integrantes del equipo de Cerro Largo presentaron cuadros de gastroenterocolitis, entre ellos los futbolistas Gino Santilli, Martín Gianoli, Facundo Parada, Agustín Pérez y Gabriel Rossetto.

El plantel arachán entrenó este miércoles, lo hará el jueves y viajará el viernes en horas de la tarde a Montevideo. El entrenador Danielo Núñez fue optimista con respecto a la situación. En el programa 100% deporte expresó que iba a ver los movimientos de Diego Aguirre para el partido de hoy frente a Tacuarembó. Si finalmente Matías Arezo no es de la partida, señaló Núñez, eso lo llevaría a pensar que va a jugar con un 9. “Pero nosotros vamos a trabajar cualquiera de las dos posibilidades que se presenten, para tener claro cómo vamos a adoptar los procedimientos. Para mí, va con un 9 solo. No es seguro, es la lectura que hacemos. Meterse en la cabeza del entrenador es muy difícil, sólo él sabe lo que está pensando, pero nosotros, de afuera, hacemos esa lectura”, declaró.

El partido entre Cerro Largo y Peñarol será el próximo sábado 27 a las 18.00 en el estadio Centenario porque los arachanes cedieron la localía. Los socios de Cerro Largo ingresarán gratis, y hasta el jueves a las 12.00 hay precios bonificados en las entradas para los parciales de Peñarol: la tribuna Ámsterdam tendrá un costo de 320 pesos para socios y 390 pesos para generales, la Olímpica saldrá 440 y 550 pesos y la América (puerta 3) costará 590 y 750 pesos. A partir del jueves, las entradas saldrán 390 y 470 pesos en Ámsterdam, 530 y 660 pesos en Olímpica y 710 y 900 pesos en la América.

Vale recordar que Peñarol llegó a un acuerdo con Cerro Largo por alrededor de 100.000 dólares por la recaudación de la venta de entradas, además de comprometerse a disputar un partido amistoso con el arachán en Melo. De esta manera, Peñarol se asegura jugar con un gran marco de su gente en vísperas de un nuevo aniversario.