En París se abrió la última fase antes de la final y fue con un partidazo entre PSG y Bayern Múnich.

Nunca, en una semifinal de la Champions League, se habían metido nueve goles. Si se indaga en los registros oficiales de la UEFA se puede encontrar una semi con siete tantos en el 5-2 con el que Liverpool goleó a Roma en 2018. Pero nueve, nunca. Desde ahora Paris Saint-Germain y Bayern Múnich tendrán esa página de la historia para compartir. Así, con ese show, se abrió la fase en la que están los cuatro mejores del torneo europeo.

PSG es el vigente campeón y Bayern venía de eliminar a Real Madrid, o sea que desde esa óptica no es sorprendente que estos dos equipos hagan muchos goles. Podía suceder, sí, que las fuerzas se neutralizaran y saliera un partido duro, entreverado en la mitad de la cancha, pero no pasó. El estudio duró cinco minutos y después el encuentro se transformó en una autopista con fútbol a altísima velocidad.

Comenzaron ganando los bávaros y sorprendieron. El inglés Harry Kane la mandó a guardar de penal próximo al primer cuarto de hora del primer tiempo. La reacción de los parisinos fue rápida: unos minutos más tarde el georgiano Khvicha Kvaratskhelia empató con un golazo propio de su clase, una rosca perfecta para ponerla contra el palo.

João Neves, uno de los más petisos de la cancha, fue astuto para ganar un centro y puso a PSG 2-1 a los 33 minutos; a los 40 Michael Olise igualó para Bayern y, cuando se iba el primer tiempo, Ousmane Dembélé hizo el 3-2 de penal, cobrado por el VAR.

Los cinco goles fueron el aperitivo perfecto para lo que vendría después. En dos minutos, a los 55 y 57, PSG pasó a ganar 5-2 y se temió una goleada histórica. Sin embargo, también en dos minutos, pero un rato más tarde, a los 66 Dayot Upamecano descontó de cabeza y a los 66 el colombiano Luis Díaz, con una gran acción personal, puso el 5-4, resultado que fue final pero que en esos 20 minutos hasta el cierre pudo tener otro tanteador.

Volverán a verse las caras en una semana, en la revancha en el Allianz Arena. Por abultado que haya sidp el marcador, la historia está abierta.

Este miércoles se jugará la otra semifinal de ida en Madrid desde las 16.00 de nuestros relojes, cuando Atlético reciba a Arsenal en el Metropolitano.