Los Teros luego festejan su pase a la Copa del Mundo, el sábado 6 de setiembre en el estadio Charrúa.

La selección celeste de rugby se clasificó a Australia 2027, pese a caer contra Chile; será la cuarta Copa del Mundo consecutiva para Uruguay.

Uruguay logró clasificarse al Mundial de Australia 2027 de forma directa. Lo hizo luchando la clasificación ante Los Cóndores de Chile, selección dirigida por el uruguayo Pablo Lemoine que plantó pelea e hizo las cosas más difíciles, a tal punto de que ganó en Montevideo. Los Teros, en definitiva, clasificaron por diferencia de goles. Habían ganado la ida en Santiago por 28-16, y cayó en Montevideo 21-18.

El deporte uruguayo está de fiesta logrando que dos selecciones, la de rugby y la de fútbol, se clasifiquen a los mundiales de forma seguida, con proyectos que van cumpliendo pasos y objetivos, y levantando el nivel competencia tras competencia. Los Teros, dirigidos por el argentino Rodolfo Ambrosio, jugarán la cuarta Copa del Mundo al hilo, tras haber estado en Inglaterra y Gales 2015, Japón 2019, Francia 2023 y la que viene en el continente oceánico.

Juan Cruz Reyes, de Chile, Facundo Suárez, de Uruguay y Lucas Berti, de Chile, el sábado 6 de setiembre en el estadio Charrúa. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El match

El del Charrúa fue un partido duro, intenso y friccionado, como se sospechaba desde la previa. Los Teros abrieron el marcador a los 24 minutos con un try y conversión de Felipe Etcheverry, en un primer tiempo marcado por las lesiones y la imprecisión, que terminó 7-0 a favor de la celeste.

En la segunda parte Chile reaccionó gracias a un try de Matías Dittus más conversión de Santiago Videla y se empató el match. Uruguay retomó la ventaja gracias a la efectividad de Etcheverry con el pie y un try de Manuel Diana, pero Los Cóndores no bajaron los brazos y respondieron con otro try de Salvador Lues, que mantuvo la incertidumbre en el marcador hasta el final.

El cierre fue dramático. Uruguay sufrió dos amarillas casi consecutivas y quedó con 13 jugadores, y ahí Chile aprovechó la superioridad numérica para dar vuelta el resultado con un nuevo try de Dittus, convertido por Videla, para imponerse 21-18.