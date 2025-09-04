Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, durante el encuentro frente a Chile, por las Eliminatorias para el Mundial 2026. (Archivo, setiembre de 2023).

Uzbekistán, México y Estados Unidos enfrentarán a la celeste en octubre y noviembre; falta confirmar un rival, que sería asiático.

Uruguay cerrará las Eliminatorias con los partidos ante Perú en el estadio Centenario esta noche a las 20.30 y frente a Chile en Santiago el martes a la misma hora. Si bien todavía no está clasificado al Mundial 2026 como otras 13 selecciones, ya se empieza a preparar el camino de cara a la Copa del Mundo.

La celeste, en las últimas horas, confirmó tres rivales que participarán en el próximo Mundial. En la fecha FIFA de octubre, que será del jueves 9 al martes 14, el equipo de Marcelo Bielsa jugará dos partidos en Malasia, país en el que disputó el recordado campeonato del mundo sub 20 de 1997 donde perdió la final ante Argentina. Uno de los encuentros será con Uzbekistán y el otro con un rival a definir, que se confirmará a la brevedad; puede ser uno de los asiáticos que ya sacaron boleto mundialista y que terminó su participación en las Eliminatorias.

Los uzbekos clasificaron al Mundial en junio, logrando el hito deportivo por primera vez en su historia.

En noviembre Uruguay jugará ante los anfitriones

La fecha FIFA de noviembre va del 13 al 18, y ahí Uruguay viajará a Estados Unidos donde enfrentará a la selección local y a México, dos de los anfitriones del Mundial 2026.

La última doble fecha previa al campeonato del mundo será en marzo de 2026, y ahí la organización de la selección uruguaya apunta a enfrentar a rivales europeos, que este año están en competencia por Eliminatorias, pero que en ese momento quedarán liberados para prepararse rumbo al campeonato del mundo.