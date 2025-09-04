Federico Valverde durante el partido ante Colombia, el 14 de noviembre de 2024, en el estadio Centenario.

Hay nueve futbolistas con amarilla, y si reciben una más, no jugarán ante Chile. Se extreman cuidados de suspensión pensando en el Mundial.

Uruguay recibe este jueves a Perú a las 20.30 en el estadio Centenario. Si suma un punto, o si Venezuela no le gana a Argentina en Buenos Aires, la celeste clasificará al Mundial por quinta vez consecutiva, algo que no logró nunca en la historia.

El boleto mundialista es inminente; los dirigidos por Marcelo Bielsa estarán en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido, se empiezan a afinar detalles pensando en el mediano plazo, tanto en lo futbolístico como en la disponibilidad de jugadores para que todos lleguen sin sanciones.

Para enfrentar a los incaicos están suspendidos Nahitan Nández y Ronald Araújo por doble amonestación, y Darwin Núñez deberá cumplir la última fecha que le queda luego de los incidentes en la tribuna ante Colombia en la Copa América.

De reojo, se empieza a observar el partido del próximo martes ante Chile, en Santiago. Si algún jugador uruguayo termina suspendido ese día, deberá cumplir en la primera fecha del Mundial, algo que todos quieren evitar.

El antecedente más claro es el de Cristian Rodríguez, que se perdió el mítico torneo de 2010 en Sudáfrica por su expulsión en la última fecha de las Eliminatorias ante Argentina en el Centenario por una discusión con Gabriel Heinze luego de que terminara el encuentro. Al Cebolla le dieron cuatro juegos de suspensión y, pese a la disputa del repechaje, le quedaban pendientes otros dos para la Copa del Mundo; Óscar Tabárez decidió no citarlo.

Nueve jugadores en capilla

En las Eliminatorias la suma de dos amarillas obliga a un partido de suspensión. Hay nueve futbolistas que, si son amonestados esta noche, no jugarán ante Chile en Santiago. Ellos son: Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Mathías Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez y Brian Rodríguez.

El que no limpie hoy correrá peligro en el próximo encuentro, por eso no es seguro que sean utilizados en el partido de la última fecha en caso de que Uruguay selle esta noche la clasificación.