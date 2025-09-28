Dominique Knüppel y Federico Waksman, a bordo de un velero de 9 metros, estarán en la definición que se correrá este lunes.

El deporte uruguayo sigue demostraron que en el agua es donde mejor se está sintiendo. Tras el Mundial de remo y la destacadísima actuación de Felipe Klüver, con histórica medalla de oro, además del nivel que demostraron Bruno Cetraro y Nicole Yarzon, ahora cambian las embarcaciones pero sigue habiendo una final por premio grande: Dominique Knüppel y Federico Waksman clasificaron a la final del campeonato del mundo de regata oceánica en dobles mixtos, que se disputa en la legendaria ciudad de Cowes en la Isla de Wight en Reino Unido.

Los uruguayos, quienes compiten en un velero Sun Fast 30 de 9 metros, fueron segundos entre 11 barcos y, de esa manera, se metieron en la final, donde correrán 22 equipos de 14 países.

El antecedente del año pasado fue una carrera final que se corrió como parte de las 151 millas Lorient Agglomération, competencia marcada por el fuerte viento y por el final apretado, donde se impuso la dupla británica compuesta por Maggie Adamson y Cal Finlayson; segundos y terceros fueron duplas francesas Elodie Bonafous y Basile Bourgnon y Charlotte Yven y Lois Berrehar. En 2024 también participó Waksman, pero en esa ocasión formando dupla con Justina Pacheco.