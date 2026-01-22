El hecho denunciado ocurrió durante la estancia de los peruanos en Uruguay, donde jugaron por la Serie Río de la Plata.

Alianza Lima tomó la determinación de suspender de forma indefinida a tres integrantes de su plantel principal, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, según consignaron Infobae y otros medios internacionales. La medida responde a la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años, quien acusa a los futbolistas de un presunto abuso sexual cometido en Montevideo, ciudad donde el equipo realizaba su pretemporada para jugar por la Serie Río de la Plata.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el pasado 18 de enero en las instalaciones del hotel donde concentró Alianza Lima, en Pocitos. Según el testimonio de la denunciante, tras una cena con uno de los jugadores, a quien ya conocía, fue invitada al hotel. Una vez allí, habría sido agredida sexualmente por los tres implicados dentro de una de las habitaciones. La joven radicó la denuncia en Argentina a su regreso, donde fue sometida a exámenes médicos y entregó evidencias para peritajes forenses.

Respuesta del club

En un comunicado que se hizo público este jueves, el club peruano anunció las medidas que tomó: “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, dicta el documento oficial.

Además, la entidad blanquiazul dejó en claro su voluntad de facilitar el trabajo de la Justicia: “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”. Finalmente, el club enfatizó su “compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”.