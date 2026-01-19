Con tres fechas de anticipación el equipo de Álvaro Ponce selló su pasaje a la siguiente ronda al vencer 90-74 al elenco argentino; si el lunes derrota a Flamengo en Río de Janeiro, será primero.

Se está normalizando que equipos uruguayos le ganen a argentinos y brasileños. Se volvió a dar, esta vez Nacional venció 90-74 a Obras Sanitarias. Con este triunfo aseguró su lugar en cuartos de final, sigue invicto y tiene la chance de cerrar el primer lugar si le gana uno de los dos partidos que le quedan ante Flamengo, el primero será este lunes en Río de Janeiro y el segundo en Buenos Aires, en febrero.

Marcó la cancha

Nacional comenzó muy bien, marcando el ritmo ante Obras Sanitarias que venía de una caída dura frente a Flamengo. El equipo de Álvaro Ponce generó ventajas permanentes desde el pick and roll central, aprovechando las caídas de Connor Zinaich y Ernesto Oglivie; también fue bueno el ingreso del panameño Ezequiel Bell en ese sentido.

Hasta el ingreso de Juan Brussino, que fue vertical y anotó 7 unidades en el primer cuarto, al elenco argentino le costó fluir en ataque y chocó reiteradamente ante la defensa intensa del bolso. El tachero, como le dicen al elenco de Buenos Aires por sus colores negro y amarillo en su camiseta, perdió siete balones en los primeros diez minutos, y los uruguayos lo capitalizaron anotando 11 unidades tras esos errores, la ventaja al cierre del primer parcial fue 29-20.

En el segundo cuarto se quebró el trámite. Nacional siguió estirando diferencias con la buena defensa que le permitió correr. A campo abierto fue muy bueno lo de Gianfranco Espíndola y Patricio Prieto, mientras que Luciano Parodi generó ventajas permanentes y repartió asistencias. Pese a estar en recuperación de un esguince de tobillo, hubo chispazos de James Feldaine. La máxima llegó a ser de 27, pero se cerró 56-35 en favor de los uruguayos.

Con un pequeño susto

El tercer cuarto arrancó con parcial de 9-0 para Obras Sanitarias que mostró su mejor versión de la noche. Nacional no pudo establecerse defensivamente en ese pasaje y, por tanto, no pudo correr la cancha, además el bolso estuvo trancado en ataque. Los argentinos tuvieron dos chances de achicar la diferencia a un dígito, no lo lograron y el tricolor con Espíndola, Zinaich y Bell, retomó la tranquilidad en el marcador.

En el último cuarto Ponce rotó mucho el plantel, con la clasificación en el bolsillo el entrenador priorizó cuidar piernas pensando en el partido del lunes ante Flamengo. El tricolor sigue invicto y si consigue la proeza de vencer a los brasileños en el Maracanazinho, asegurará ser primero en su grupo a falta de dos fechas.