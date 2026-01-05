A pesar de que lo que viene es la Copa de Selecciones, se juega por llegar a la Copa de Clubes de OFI.

Recién el 6 de enero de noche, más que un regalo de Reyes, cuando jueguen su revancha Obreros Unidos de Guichón y Atlético Bella Vista de Paysandú, quedarán los 32 nombres de los clubes que jugarán la Copa Nacional de Clubes de OFI, que tienen posibilidades también de participar en la Copa AUF Uruguay de ese año. El sábado en el Municipal de Guichón empataron 1-1, con una anotación inicial Paulino Varietti en el primer tiempo para Obreros, y empató en la segunda parte Francisco Collares, de penal, para el papal sanducero.

Administrativamente todo se debió haber resuelto a finales de 2025 para liberar de cargas y responsabilidades a futbolistas que se embarcarán en su gran objetivo de representar a la selección en la Copa Nacional de Selecciones –que ahora empezará una semana después de que el Litoral Norte ajuste sus fechas para terminar igual que el Litoral, el Sur y el Este, pero todo ha quedado confuso, y estamos hablando de clubes que aspiran a llegar a una copa que comenzará a fines de abril.

Hasta ahora son 31 los clubes que se sabe que jugarán el máximo torneo clubístico de OFI. En esa lista figuran los diez que mantuvieron la categoría el año pasado, los cuatro que ascendieron de la B y 17 de los 18 campeones departamentales que, en la cancha o en los escritorios, consiguieron avanzar –y en algunos casos volver a jugar la misma copa que habían jugado el año pasado, perdiendo su lugar y recuperándolo de inmediato–.

Más y menos

Salto será la liga y la ciudad con más participantes, ya que tendrá cuatro; la Liga Mayor de Maldonado tendrá tres, dos de San Carlos y uno de Punta del Este; igual número tendrá Colonia, con dos de Colonia del Sacramento y uno de Nueva Helvecia. Las ligas de Florida, Flores –con Trinidad–, Lavalleja –con Minas– y Durazno tendrán dos de sus ciudades, así como la Liga Mayor de San José, aunque en este caso, uno de Libertad y uno de San José. El resto competirá con uno por departamento y varias capitales departamentales no tendrán representante.

Universitario de Salto, el actual y vigente campeón, Arsenal de Salto, Wanderers de Durazno, Libertad de San Carlos, San Carlos de San Carlos, Atlético Florida, Porongos de Trinidad, Atenas de Tala, Río Negro de San José y Nacional de Nueva Helvecia son los diez clubes que mantuvieron la categoría el año pasado.

A ellos se suman los cuatro que consiguieron el ascenso desde la Copa B –Polancos de Nueva Palmira, San Carlos de Colonia, Lavalleja de Minas y Gladiador de Salto– y los 18 que clasifican por campeones departamentales, en lo que OFI llamó Fase 0 y que debía estar liquidada antes de fin de año, pero autorizó después a Paysandú a que entre el 3 y el 6 de enero de 2026 Atlético Bella Vista de la capital sanducera y Obreros Unidos de Guichón definieran quién será el representante del departamento.

Dentro de estos 18 hay varios que el año pasado descendieron de la A, pero por sus campañas departamentales recuperaron el cupo que habían perdido. Son Nacional de Florida, que eliminó goleando en dos partidos a Fraternidad de Sarandí Grande; Sportivo Barracas de Dolores, que ganó su lugar eliminando a Independiente de Mercedes; Lavalleja de Rocha, que ganó su plaza eliminando a Nacional de Castillos; Peñarol de Rivera, porque desistió de jugar la eliminatoria Racing de Vichadero; Barrio Olímpico de Minas, que no tuvo eliminatoria; Campana de Libertad, que clasificó en una final picante en la que le ganó el cupo a Juventud Unida de Libertad; y Huracán de Treinta y Tres, que tampoco tuvo eliminatoria.

Completan el listado Uruguay de Bella Unión, que dio el campanazo al eliminar a San Eugenio de Artigas; Vida Nueva de San Bautista, que por diferencia de goles, después de ganar de local y perder de visitante, dejó afuera a Juanicó; Cerro de Vergara, que debutará en representación de Cerro Largo porque Melo Wanderers desistió de jugar la eliminatoria; Juventud de Colonia; Racing de Durazno, que ganó la representación porque Sarandí FC desistió de la eliminatoria; Independiente de Trinidad, que entró con el segundo cupo de Flores; Ituzaingó de Punta del Este, que eliminó a Piriápolis; y Laureles de Fray Bentos, ante la renuncia de San Lorenzo de Young.