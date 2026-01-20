Se abrió la penúltima fecha y varios equipos se perfilaron para asegurar la clasificación.

La Champions League comienza a definir la fase de liga con la penúltima fecha, que empezó este martes y terminará el miércoles. En el lío de la tabla el foco está puesto en dos lugares, primero en los ocho de arriba, los que irán directo a octavos de final, y luego, en su defecto, en los lugares del 9 al 24, que son los que jugarán playoffs para avanzar.

Dentro de lo más destacado hubo cuatro uruguayos en cancha y dos que jugaron como en sus mejores tiempos: Federico Valverde y Maximiliano Araújo. Pajarito portó la cinta de capitán del club más ganador en la historia de la Champions, que no se quedó en la historia, sino que goleó y se situó entre los de arriba; Araújo tuvo la difícil tarea de cruzarse con el PSG, el ganador de la última Champions, e hizo un muy buen partido para la victoria de su equipo.

Maximiliano Araújo, de Sporting Lisboa, y Vitinha, de París Saint Germain, en el estadio José Alvarade, en Lisboa. Foto: Patricia de Melo Moreira, AFP

Los uruguayos

Real Madrid tuvo como capitán a Valverde, quien volvió a jugar en el lateral derecho pese al cambio de entrenador. Poco importó, porque los merengues hicieron uno de sus mejores partidos de la temporada y golearon 6-1 al Mónaco francés. Kylian Mbappé se destacó con dos goles, mientras que el argentino Franco Mastantuono, el brasileño Vinicius y el inglés Jude Bellingham hicieron el resto, a los que hay que sumar un gol en contra. Con la victoria, el Madrid quedó bien perfilado para ser uno de los ocho que clasificarán a octavos de final.

El Sporting Lisboa de Maxi Araújo dio un muy buen golpe ganándole 2-1 al PSG en Portugal. El extremo uruguayo fue titular y jugó todo el partido, donde se lució Luis Suárez. No, no el nuestro, sino el colombiano, quien marcó ambos tantos lusos. Estos tres puntos también ponen al Sporting entre los ocho, aunque tendrá que esperar los partidos del miércoles para saber si duerme dentro o fuera.

Villarreal de España perdió como local y quedó eliminado a falta de una fecha. En el lateral derecho de los valencianos jugó Santiago Mouriño. Poco pudo hacer en el 1-2 ante el Ajax.

Por último, en Napoli, Mathías Olivera jugó prácticamente la última media hora tras sustituir a Leonardo Spinazzola. Los napolitanos no pasaron del empate ante el Copenhague y quedaron, ambos, en el límite de los que clasificarán. Deberán ganar en la última fecha.

Partidos del martes

La jornada de fútbol se inició con dos encuentros. Uno de ellos tuvo la sorpresiva derrota de Manchester City de Pep Guardiola, que cayó 3-1 en su visita al Bodo/Glimt noruego. Si bien la derrota no complica a los ingleses, se perdieron buena chance de asegurarse puestos de clasificación directa. Además, el Brujas de Bélgica venció como visitante 4-1 al Kairat Almaty kasajo.

El Tottenham inglés no tuvo a Rodrigo Bentancur, lesionado y en recuperación tras la operación, pero igual pudo hacerse con la victoria 2-0 ante Borussia Dortmund. Los londinenses quedaron cuartos con 14 puntos, en buena posición para meterse entre los ocho.

En otros resultados, el líder Arsenal sigue invicto y con puntaje perfecto –siete de siete– luego de que le ganara 3-1 en Milán al Inter. Además, Olympiacos se impuso 2-0 al Leverkusen.

Cierre de miércoles

La penúltima fecha terminará este miércoles con otros nueve partidos y con una agenda similar a la del martes: dos encuentros a primera hora, siete de fondo.

Los dos que abrirán la jornada serán Qarabag-Eintracht Frankfurt, dos necesitados de puntos para entrar al menos entre los 24, y Galatasaray-Atlético de Madrid, buen partido con duelo de uruguayos: Lucas Torreira en el eje central de los turcos y José María Giménez en la zaga del colchonero. Ambos partidos comenzarán a las 14.45 de nuestros relojes (DirecTV y Disney+).

Desde las 17.00 se jugarán los restantes encuentros, entre los que se destacan Marsella-Liverpool, Juventus-Benfica y Newcastle-PSV. Además, se podría ver un uruguayo en cancha: Ronald Araújo en filas del Barcelona, que visita al Slavia Praga checo.