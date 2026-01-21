Lucas Torreira, de Galatasaray, y Marcos Llorente, de Atlético Madrid, durante el partido de la UEFA Champions League, en el Rams Park de Estambul,.

A falta de la jornada final, dos equipos ya se aseguraron entre los ocho mejores.

Se completó la penúltima fecha de la Champions League. El panorama se va aclarando para lo que importará en la última jornada: quiénes son los ocho que irán directo a octavos de final, cuáles los 16 que pugnen por los restantes ocho cupos, y quiénes se despedirán de la escena internacional hasta la temporada que viene.

En cuanto a los uruguayos, de los tres que podían jugar lo hicieron dos. Lucas Torreira jugó desde el vamos en su Galatasaray y enfrente tuvo a José María Giménez, que estuvo en el banco pero no le dieron entrada. Además, en Barcelona jugó algunos minutos Ronald Araújo.

Uruguayos en cancha

Uno de los partidos que abrió el miércoles fue el de Galatasaray con Atlético de Madrid en Turquía. Si bien hubo dos uruguayos, Lucas Torreira en los turcos y José María Giménez en los colchoneros, el único que pisó el terreno fue el fraybentino, que fue titular en el eje central del Galatasaray -fue sustituido cuando se iba el partido-. Josema, por su parte, estuvo en el banco de suplentes pero Diego Simeone no le dio entrada.

Al final salieron 1-1 -los dos goles fueron tempraneros y pintaba para partido goleado pero se quedaron en eso- y el resultado no convenció a ninguno. Los madrileños no pudieron alcanzar uno de los puestos de clasificación directa, los turcos no aseguraron entrar entre los 24 que seguirán en carrera.

Ronald Araújo volvió a estar en el banco de suplentes del Barcelona, en este caso en la victoria de visita de los culés al Slavia Praga checo. Fue 4-2 para los catalanes, que con los tres puntos escalaron posiciones y quedaron novenos con 13 puntos, misma cantidad que tienen desde el sexto -PSG- hasta el decimotercero -Atalanta-. A falta de diez minutos para terminar el trámite y con el marcador definitivo ya alcanzado, Araújo entró a la cancha por Alejandro Baldé.

Partidos de miércoles

Además de lo que podía hacer el Barcelona, la atención en el cierre de la fecha también se posó en lo que podían hacer Liverpool, Bayen Münich y Juventus, tres que suelen estar en la conversación de la Champions. El Liverpool inglés goleó 3-0 al Marsella en Francia, los bávaros le ganaron 2-0 al Saint-Gilloise belga, mientras que la Juve derrotó 2-0 al Benfina en Turín.

En otros resultados, Athletic Bilbao dio la nota tras vencer 3-2 como visitante al Atalanta, Newcastle goleó al PSV 3-0, Qarabag derrotó 3-2 al Eintracht Frankfurt, mientras que Chelsea fue local ante el Pafos de Chipre y ganó 1-0 con tanto de Moisés Caicedo.

Cómo quedó la tabla

A falta de una jornada, hay dos clasificados directamente para octavos de final: Arsenal -que lleva siete ganados en la misma cantidad de partidos jugados- y el Bayern alemán. Completan los ocho puestos de octavos de final Real Madrid, Liverpool -ambos con 15 puntos-, Tottenham -14-, PSG, Newcastle y Chelsea -todos con 13-.

Entre el 9 y el 24, o sea todos los que irán a playoffs para poder meterse en los octavos, están Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid, Atalanta -con 13 puntos, por lo que la última fecha va a tener alta expectativa-; Inter, Juventus -12 puntos cada uno-; Dortmund -11-, Galatasaray, Qarabag -10-, Marsella, Leverkusen, Mónaco -9-, PSV, Athletic Bilbao y Olympiacos -8 puntos cada uno-.

En la última zona, del 25 al 36, hay algunos que mantienen posibilidades de entrar entre los 24 y unos pocos ya están eliminados de todo. Con chances están Napoli, Copenhague -8 unidades-; Brujas -7-, Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Ajax -todos con 6-; mientras que ya están eliminados Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.