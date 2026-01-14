Cerro Largo va con Montevideo City Torque y Racing con Cerro; se está armando la ingeniería para fijar los cuartos de final teniendo en cuenta los compromisos asumidos de los equipos clasificados.

La Copa de la Liga ya tiene seis equipos clasificados a los cuartos de final del torneo: Progreso y Juventud de las Piedras, que se enfrentarán entre sí; Boston River y Albion, que también chocarán en la próxima fase; Peñarol y Nacional.

Hoy se disputarán los últimos dos partidos de octavos de final. A las 19.00, en el estadio Charrúa, Cerro Largo chocará con Montevideo City Torque. El arachán incorporó muchos futbolistas y algunos ya saldrán a escena en la jornada en el equipo que parará Danielo Núñez. Marcelo Méndez, en tanto, optó por presentar un equipo de juveniles con algún jugador alternativo de Primera División.

De fondo, a las 21.30 en el Parque Viera, jugarán Racing y Cerro, en un partido en el que se espera mucho público, es el único en el que habrá dos instituciones de arraigo popular jugando en Montevideo. La escuelita viene trabajando con una base de jugadores que repite, bajo las órdenes de Cristian Chambián, mientras que el albiceleste fue el último en armarse y tiene muchísimos jugadores nuevos, Nelsón Abeijón pondrá a los que respondan mejor desde lo físico.

¿Dónde ver los partidos y cuánto cuestan las entradas?

Los partidos se podrán ver por Directv, por su plataforma digital DGo, por Flow y en 12 canales de televisión por cable del interior. Además, AUF TV ofrece una opción paga de 180 pesos por encuentro o un paquete total por todo el torneo.

Las entradas de todos los partidos cuestan 250 pesos para socios y 350 pesos para el público en general.

Fijación compleja de los cuartos de final

Según el cronograma inicial del torneo, la fase de cuartos de final estaba prevista para dividirse entre sábado y domingo. Los partidos por la Serie del Río de la Plata podrían alterar el calendario ya que muchos de los clasificados tienen encuentros amistosos programados con anterioridad.

Peñarol va a jugar el sábado a las 22.15 ante River Plate, de Argentina, en el Campus de Maldonado. Ese partido va a ser prioridad para Diego Aguirre y va a colocar a la mayoría de titulares por la importancia del rival.

El carbonero preferiría disputar el lunes su encuentro de Copa de la Liga, pero si su rival es Racing, tiene pactado para ese día un amistoso frente a Universidad de Concepción a las 21.00 en el Franzini. En caso de que gane el elenco de Sayago, solamente quedará disponible el domingo.

Progreso juega el jueves 18.15 en el Parque Saroldi frente a Atlético Tucumán, por lo que le serviría estirar su partido ante Juventud de las Piedras también para el domingo.

Nacional en su planificación tenía un amistoso a puertas cerradas en Los Céspedes frente a Boston River el sábado de mañana. Aun así, el bolso preferiría jugar ese día en la tarde con un equipo alternativo para tener el domingo libre.

Con todos los pedidos, la Mesa de la Liga organizará el cronograma una vez que terminen los partidos de esta noche.