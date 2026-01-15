Rodrigo Gadea, de Racing, tras convertir el segundo gol de su equipo, el 14 de enero, en el estadio Parque Viera.

Los de Sayago enfrentarán a Peñarol el lunes a las 21.30 en el Saroldi por el torneo de la AUF cuando tenían previsto un amistoso frente a Universidad de Concepción a las 21.00 por la Serie del Río de la Plata en el Franzini.

Racing le ganó 2-1 a Cerro por la Copa de la Liga y fue el último clasificado a cuartos de final del nuevo torneo.

Desde las primeras horas de la tarde del miércoles, circulaba una versión de la fijación de los cuartos de final que sobre la noche se hizo oficial pese al triunfo de los de Sayago. La misma coloca el partido entre Peñarol y la escuelita el próximo lunes a las 21.30 en el Parque Alfredo Víctor Viera.

El inconveniente surge en que Racing tenía fijado hace más de 15 días su partido por la Serie del Río de la Plata ante Universidad de Concepción, de Chile, a las 21.00 en el Luis Franzini. El mismo equipo tendrá que estar en dos espacios en un tiempo.

A esto se suma que en la programación inicial de la Copa de la Liga estaba estipulado que los encuentros de cuartos de final se jugaran sábado y domingo, no estaba considerado el lunes. El cambio se originó porque Peñarol juega el sábado de noche contra River Plate en el Campus de Maldonado por la Serie del Río de la Plata.

En principio, no habrá variantes en la fijación.

El resto de los partidos

Los cuartos de final comenzarán el sábado a las 20.00, Nacional enfrentará a Cerro Largo en el Parque Saroldi. El tricolor venció por penales a Deportivo Maldonado mientras que Cerro Largo dio cuenta de un plantel juvenil de Montevideo City Torque, por 3 a 2.

El domingo habrá doble jornada, a las 19.00 en el Palermo chocarán Albion y Boston River. El pionero superó a los juveniles de Liverpool, mientras que el sastre venció 1-0 a Danubio.

A segunda hora, nuevamente en el Parque Saroldi, Progreso va contra Juventud de las Piedras. Los tejanos le ganaron por penales a Defensor Sporting en Colonia mientras que los pedrenses se estrenaron en el certamen con goleada ante Wanderers.

El lunes a las 21.30, cerrarán esta fase Peñarol y Racing.