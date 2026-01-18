Fernando Souza, de Cerro Largo, Tomás Verón Lupi, de Nacional, durante el partido Nacional con Cerro Largo por Copa de la Liga AUF 2026, el 17 de enero de 2026 en el Parque Saroldi.

El tricolor volvió a tener como figura a Ignacio Suárez en la tanda de penales; en el primer tiempo se vio lo mejor del equipo de Jadson Viera.

De más a menos fue Nacional, que mostró su mejor versión del 2026 en un primer tiempo en el que mereció golear, pero solamente se fue 1-0 arriba con gol de Agustín Dos Santos, la figura de la primera mitad. En el complemento bajó el ritmo del partido, Cerro Largo se acomodó mejor, llegó al empate y pudo ganarlo.

Al igual que con Deportivo Maldonado, hubo definición por penales. Otra vez Ignacio Suárez tapó dos y le dio el triunfo a su equipo que espera rival en semifinales.

La idea de Jadson

Nacional fue muy superior a Cerro Largo en el primer tiempo y el 1-0 en el marcador quedó demasiado corto para lo expuesto en cancha. Los hinchas tricolores, que ocuparon en buen número las tribunas Capurro y Olimpia del estadio Saroldi, quedaron pipones de fútbol en 45 minutos.

Mucho tuvo que ver Dos Santos, por el gol y porque la rompió toda. Tiene 17 años y pasta de crack. Jugó de volante central y fue salida permanente; impuso el ritmo con el que jugó su equipo, los dirigió a todos desde sus pies a puro orden y buen juego. Fue salida limpia, picó a los espacios precisos y la que le quedó, la mandó a guardar: sinónimo de perfección.

Jadson Viera paró al equipo en 4-2-3-1; la presión en la mitad de la cancha fue tal que prácticamente no dejó a Cerro Largo pasar la mitad de la cancha. Recuperación rápida, dinámica y velocidad, un combo explosivo de la oncena alternativa que pisa fuerte para mezclarse entre los titulares para la competencia oficial.

Agustín Dos Santos, de Nacional, convirtió el primer gol de su equipo durante el partido Nacional con Cerro Largo por Copa de la Liga AUF 2026, el 17 de enero de 2026 en el Parque Saroldi. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba.

Federico Pais fue figura por el lateral izquierdo, sus trepadas fueron claves. Juan Cruz de los Santos se retrasó por la banda para lanzar y Tomás Verón Lupi jugó por adentro, saliendo hacia la banda zurda para doblar por afuera. Desde ahí surgió lo mejor de Nacional.

Christian Ebere fue amenaza constante con diagonales, lo buscaron y ganó; incluso anotó cuando el partido no tenía goles, pero el línea Carlos Barreiro lo anuló correctamente por posición adelantada.

Primer tiempo completo de Nacional que maniató a Cerro Largo que distó mucho de lo expuesto en octavos de final ante Torque, solo alguna trepada de Bruno Hernández ganándole a Juan de Dios Pintado en el inicio, pero con el correr de los minutos el lateral debutando se afianzó pasando a dominar el duelo.

Gustavo Viera, de Cerro Largo, y Federico Bais, de Nacional, durante el partido Nacional con Cerro Largo por Copa de la Liga AUF 2026, el 17 de enero de 2026 en el Parque Saroldi. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba.

Otra historia en el segundo tiempo

Si bien en los primeros minutos siguió la supremacía tricolor, Cerro Largo mostró una mejor versión en el segundo tiempo. Se adelantó en cancha y con Sebastián Assis dominando la presión, empezó a imponer condiciones.

Tuvo jugadas de peligro jugando directo a la espalda de los laterales, pero finas posiciones adelantadas impidieron situaciones de gol. El empate llegó en un centro de la derecha, Mateo Monserrat atropelló por izquierda y definió notable.

Con el empate se hizo todo más parejo, el cansancio le fue ganando a los que se sostuvieron tanto minutos en cancha y los cambios le bajaron ritmo al encuentro. Indefectiblemente el transcurso llevó a los penales.

Nacional volvió a imponerse desde el punto, Ignacio Suárez atajó dos y el último, de Maximiliano Añasco, dio en el horizontal. Mérito a los pibes tricolores que no dudaron en la ejecución y convirtieron para darle el pasaje a semifinales a su equipo.

El próximo partido será el miércoles contra el ganador de Juventud de Las Piedras y Progreso. El estadio Silvestre Landoni de Durazno será la sede del choque.