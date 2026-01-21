Tricolores y gauchos jugarán este jueves en el estadio Centenario.

La Copa de la Liga, el torneo veraniego que este año instaló la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), entra en su etapa de definiciones: cuatro equipos buscan los dos lugares para la final. Jueves y viernes son los días señalados para conocer quiénes lucharán por el título, en una instancia que ha obligado a las autoridades a flexibilizar el calendario oficial de acuerdo con los resultados que arrojen los cruces de semifinales.

La hora señalada para este jueves será las 20.30, cuando Nacional y Progreso se medirán en el estadio Centenario. El viernes, a la misma hora, Peñarol y Boston River cerrarán la llave en el Parque Viera.

Nacional y Progreso, realidades opuestas

El encuentro de este jueves en el Centenario presenta a dos equipos que vienen ajustando sus piezas con enfoques distintos durante la pretemporada. Nacional pondrá en su mayoría jugadores juveniles, en tanto que Progreso saldrá a la cancha con lo mejor que tiene.

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, continúa moldeando el equipo que proyecta para el inicio de la temporada 2026, que abrirá oficialmente con la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol. En las fases previas de esta copa de la Liga, Viera ha utilizado mayoritariamente juveniles, a los que sumó alguna de sus incorporaciones; ahora repetirá el plato, algo que no se sabe porque lo haya dicho expresamente, sino porque este miércoles jugó con los titulares un partido amistoso, y cae por su propio peso que esos jugadores, en pretemporada, este jueves descansarán.

Jadson Viera, director técnico de Nacional, durante el partido Nacional vs Cerro Largo, cuartos de final de la Copa de la Liga AUF 2026, el 17 de enero en el Estadio Parque Federico Saroldi. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Hablando de los mejores exponentes de Nacional, luego de la derrota 5-1 ante Danubio el pasado sábado, el tricolor mostró una mejor cara este miércoles en un encuentro a puertas cerradas en el que venció 1-0 a Defensor Sporting con gol de Maximiliano Gómez. Viera alineó un equipo con nombres de jerarquía que se perfilan como titulares, más allá de que en el lateral izquierdo puso al juvenil de 17 años Federico Bais y no al colombiano Juan Pablo Patiño. Los elegidos fueron Luis Mejía; línea de cuatro con Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva y Juan Cruz de los Santos; Nicolás Diente López, Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro.

Progreso, entre renovación y competitividad

El gaucho del Pantanoso es uno de los equipos que arrancarán el campeonato oficial con peor promedio, por lo que su objetivo inicial será mantener la categoría. Sin embargo, y a pesar de tener un plantel muy renovado bajo la conducción de Leonel Rocco, el propio entrenador ha dicho que apostará a estar más arriba y soñar con la clasificación a uno de los torneos internacionales.

En cuanto a la preparación para la temporada, Rocco tomó la Copa de la Liga como un banco de pruebas para los mejores jugadores, con el propósito de ensamblar las piezas que ya tenía con las nuevas y armar un equipo firme para empezar el Apertura. De hecho, esa postura –que no fue idéntica en los dos partidos que disputó, porque las cargas y los minutos que les dio a sus jugadores fueron distintas en octavos y en cuartos de final– ha permitido ver en acción a varias de las incorporaciones de Progreso: Andrés Mehring, Federico Andueza, Agustín Requena, Diego Sánchez, Santiago Viera, Fabricio Fernández y Agustín Codagnone.

El dilema de la final: ¿clásico o no?

La Mesa Ejecutiva de Primera División confirmó que la final no se disputará el domingo 25, como estaba pactado en un principio. El propio calendario del torneo se cruzó con la Serie Río de la Plata y eso hizo que algunos equipos tuvieran doble competencia, lo que determinó el cambio de fecha. Sin embargo, el destino del partido definitorio dependerá de quiénes sean los protagonistas: si hay clásico, la final se jugará el próximo lunes 26; en cambio, si la final la disputan Peñarol y Nacional, el encuentro se postergará hasta el domingo 1° de febrero, fecha estipulada para que se juegue la final de la Supercopa Uruguaya, precisamente entre ambos equipos. En ese caso, el título valdrá doble: Supercopa y Copa de la Liga.

Extraoficialmente y a instancias de Flavio Perchman, hay otra propuesta para la final entre Nacional y Peñarol. En este caso, se maneja la posibilidad de que el domingo 1º haya dos finales: como preliminar, la de la Copa de la Liga, jugada con juveniles; en horario central, la Supercopa, con lo mejor de ambos equipos en la cancha.