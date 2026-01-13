Palermitanos y manyas no se sacaron ventajas en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas y definieron por penales, donde Peñarol estuvo más certero; también ganó Boston River.

Peñarol, con Franco Cepillo González en el eje de todas las jugadas, como hacía tiempo no se veía, avanzó en la copa de verano a pesar del equipo alternativo, gnánfole a Central Español en Minas por penales, 5-3, después de que terminaron sin goles los 90 de juego. González, uno de los más experientes a pesar de su juventud, guió a los juveniles aurinegros, algunos en su debut, otros viviendo sus primeros episodios.

Central, por su parte, puso varios titulares en cancha. El equipo dirigido por Pablo De Ambrosio, sabe que tendrá arduo trabajo durante el 2026 en el regreso a Primera División. De Ambrosio paró al palermitano de la siguiente manera: Emiliano Márquez; Luciano Fernández, Mateo Urrutia, Alejandro Villoldo y Juan Ignacio Dupont; Guillermo Gandolfo, Juber Pereira y Fernando Camarda; Lautaro Gandulfo, Facundo Yocco y Facundo Borges.

Guillermo Gandolfo tuvo la primera clara de cabeza pero Leandro Díaz respondió con seguridad en el preciado arco mirasol. Tuvo por delante a Matías González, Rodrigo Álvez, Andrés Madruga y Kevin Rodríguez armando la defensa. Santiago Benítez y Julio Daguer le hicieron la contención al Cepillo para que sea el viejo enlace con la delantera propuesta por Diego Aguirre: Brandon Álvarez, Facundo Martínez y Luciano González.

En el segundo tiempo los cambios hicieron que el partido empiece otra vez. Pero hubo una figura que continuó, la del arquero aurinegro Díaz. Primero la tapó una clara a Luciano Fernández y luego se alió con el travesaño ante el intento de Franco Muñoz. Peñarol pudo ponerse en ventaja pero el Cepillo, uno de los mejores, falló el tiro penal cobrado por Andrés Martínez, que dio en el palo. Se fueron en tablas a los penales.

En los disparos desde los once pasos, Matías González, Andrés Madruga, Julio Daguer, Brian Barboza e Ignacio Alegre anotaron los cinco penales del equipo aurinegro. Raúl Tarragona erró en el palermitano y a pesar de que convirtieron Ignacio Gonella, Rodrigo Muniz y Logan Ponce, Peñarol pasó a la siguiente fase de la Copa de la Liga.

El Sastre en el Prado

El elenco Sastre derrotó a Danubio por la mínima con gol de Alexander González y de esta manera clasificó a cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. En enfrentamiento de técnicos argentinos, Israel Damonte derrotó a Diego Monarriz, el ex Juventud, en su debut al mando del franjeado. Fue 1-0 con gol de Alexander González.

Boston River enfrentará el próximo fin de semana al ganador de Liverpool-Albion, que juegan este martes a las 19.00 en el Estadio Charrúa. El martes también se estrena Nacional, aunque con un equipo alternativo. Jugará contra Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central. En el otro cruce de cuartos confirmado, Juventud, que venció a Montevideo Wanderers 3-0 en el Saroldi, enfrentará a Progreso, que eliminó a Defensor por penales en el Parque Prandi de Colonia.