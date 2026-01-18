El último partido de los cuartos de final se disputará en el Parque Viera.

Peñarol y Racing se enfrentarán este lunes 19 en el Parque Viera, en el último de los cruces correspondientes a los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF 2026. El partido comenzará a las 21.30 y definirá al equipo que complete el cuadro de semifinalistas del certamen.

El carbonero llegará al partido con una integración alternativa. Tras el amistoso internacional disputado el sábado frente a River Plate de Argentina, en el que empataron 0-0 y Diego Aguirre planteó desde el inicio lo que se podría proyectar como un equipo titular, en este choque por Copa de la Liga optará por dar rodaje a futbolistas juveniles, que tendrán una nueva oportunidad de mostrarse y sumar minutos en el primer equipo, de la misma manera que lo hicieron en el inicio del torneo veraniego ante Central Español. La rotación responde tanto a la planificación física como a la evaluación de variantes para la temporada.

Racing, en cambio, afronta el encuentro con un enfoque más de proyección para la temporada que se avecina. En su presentación anterior, en la que venció a Cerro para sellar la clasificación a cuartos de final, el conjunto de Sayago presentó una formación cercana a la titular, y no se descarta que repita una estructura similar, priorizando continuidad y funcionamiento colectivo.

Peñarol y Racing jugarán con los resultados vistos, sobre todo el que más les interesa: Boston River contra Albion, de donde saldrá el rival para la semifinal. Del otro lado del cuadro, Nacional fue el primero en clasificarse tras derrotar por penales a Cerro Largo, y su rival saldrá de la llave entre Progreso y Juventud de Las Piedras, que cerrarán el domingo.