La Conmebol confirmó el calendario de las fases previas para el certamen continental que comienza en febrero.

El máximo certamen de clubes en América del Sur está a la vuelta de la esquina y ya se palpita en los clubes que tienen que jugar las primeras fases eliminatorias, que tiene rumbo fijo a la fase de grupos. Está confirmado que la Copa Libertadores 2026 levantará el telón el próximo 3 de febrero con un partido en la altura en La Paz, que viene al caso mencionar: Deportivo Táchira, bajo la conducción técnica de Álvaro Chino Recoba, visitará a The Strongest. Sin embargo, todas las miradas de Las Piedras estarán puestas en lo que suceda apenas 48 horas después en Montevideo.

Juventud de Las Piedras será el encargado de abrir la participación de los equipos uruguayos. Bajo la dirección técnica del argentino Sebastián Gallego Méndez, saltará al césped del estadio Centenario el jueves 5 de febrero a las 21.30 para abrir su llave de la primera fase ante Universidad Católica de Ecuador. Una semana más tarde, deberá subir a los 2.800 metros de Quito para definir la serie en el histórico Atahualpa. Si el equipo pedrense logra sortear el complejo desafío, el destino le tiene reservado un choque con Guaraní de Paraguay en la fase 2.

Precisamente en la segunda fase Liverpool comenzará su camino, una fase más corta pero igualmente exigente. El equipo de la Cuchilla también arrancará jugando como local, en este caso en el Parque Viera el martes 17 de febrero frente a Independiente Medellín. La vuelta los llevará el 24 de febrero a territorio colombiano, donde el calor del Atanasio Girardot puede jugar su papel en la definición.

Lo más llamativo del sorteo es que el azar ha decidido que ambos representantes uruguayos vayan por la misma vereda del cuadro. Esto plantea un posible cruce en la tercera fase: si Liverpool vence al DIM y Juventud logra imponerse en sus dos rondas anteriores, frente a la U ecuatoriana y luego ante Guaraní, negriazules y pedrenses chocarán por meterse a la fase de grupos de la Libertadores. Además, si ese fuera el caso, el perdedor no lo será tanto porque irá a la Copa Sudamericana como premio consuelo.

Si bien la Conmebol confirmó la agenda completa de las dos fases iniciales, de la tercera todavía no definió el cronograma de partidos. Lo que sí se sabe es que esa fase se dirimirá en las dos primeras semanas de marzo.