Diego Aguirre habló en conferencia de prensa al mediodía del miércoles, luego del inicio de los entrenamientos que fueron el martes. El entrenador tocó varios temas, pero los que más interés generaron en el público futbolero fueron la salida de Maximiliano Silvera y la posible renovación de Matías Arezo.

Sobre la continuidad del delantero que pertenece a Gremio de Porto Alegre, dijo: “Apenas terminamos el campeonato, se planteó la posibilidad seria de que Leonardo Fernández tenía una muy buena oferta para salir y se dijo como que podía ser un hecho. Si salía eso, era clarísimo que Matías se quedara. Por más que son diferentes posiciones, hay un condicionamiento en lo táctico que cuando juega Leo, su mejor versión es atrás de un punta. Cuando intentamos jugar con dos delanteros, condicionamos la posición de Leo. Sumado a esto, en los últimos días se sumaron Abel Hernández y Facundo Batista, jugadores que pedimos”.

Sacando el centro de atención en el puesto de centrodelantero, Aguirre fue claro: “La necesidad está en contratar extremos”. Y ese sentido, agregó que “hay que tener paciencia. Prefiero esperar diez días y que venga la mejor versión, no adelantarme y traer una peor opción. Estamos yendo por la ideal”. El director técnico aurinegro reconoció que hay “buenas chances” de que llegue Nicolás Vallejo.

La Fiera se mostró conforme con lo conseguido hasta el momento: “Pienso que estamos haciendo un muy buen período de pases. Algunas cosas pueden estar un poquito atrasadas, pero es cuestión de días para terminar de conformar el plantel. Incorporamos dos arqueros de primer nivel, Franco Escobar es un gran refuerzo, llegaron Batista y Abel, la renovación de Eric Remedi, Leo Fernández parece que se queda y lo de Nahuel Herrera es similar. Estamos tranquilos sabiendo que hay gestiones que se van a terminar en estos días y vamos a terminar de conformar el plantel. En este momento estamos trabajando mucho, dando lo mejor de nosotros para que este 2026 vuelva a ser nuestro. Estamos conformando un muy buen plantel para tener un gran año”.

Del sueño de la Copa Libertadores, dijo: “No te puedo mentir, la ilusión que me genera a mí y a todos es la máxima. En las últimas dos copas hemos competido y jugado de igual a igual contra el que sea. Nos vamos a preparar para hacer una muy buena copa. Una de las cosas más difíciles es pasar la fase de grupos, después son mano a mano que te dan más posibilidades. Tenemos que sostener que, en estos dos lindos años que pasaron, Peñarol volvió a ganarse un respeto en la Libertadores y ser un equipo fuerte, queremos que eso pase en cada copa que juguemos”.

Sobre Maximiliano Silvera: “Fue inesperado”

Al ser consultado sobre la salida de Maximiliano Silvera, respondió: “Como a todos los que queremos a Peñarol, nos dolió. Fue inesperado. Son situaciones que pasan y lo único que no me gustaría es que fuera verdad que hubo un acuerdo antes de jugar las finales. Es una decisión personal y no tengo mucho más para decir”.

A propósito de la relación con el delantero, contó: “Tuvimos una muy linda relación y generamos un vínculo fuerte, pero tampoco me tiene que explicar nada a mí. La decisión pasa exclusivamente por él y tuvo la oportunidad de hacer un gran contrato, hay que entenderlo”.