El técnico de Peñarol habló en conferencia de prensa previa a la definición ante Nacional en la Supercopa Uruguaya 2026.

Una vez más, la temporada oficial del fútbol uruguayo arranca con el color y el calor de un clásico. Y esta vez, la mayor presión, por fuera de las ya arraigadas en la clásica rivalidad, recae del lado de Peñarol.

El equipo de Diego Aguirre llega a la definición por la Supercopa Uruguaya 2026 un poco más obligado a cambiar la pisada, después de haber perdido las últimas finales ante el tradicional rival, y haber arrancado el año pasado también con una derrota clásica, por este mismo título que ahora se pone en juego. Este domingo, en el Centenario, tiene chance de revancha.

En la previa del trascendental juego que pone en marcha la temporada oficial, el técnico de Peñarol habló en conferencia de prensa, tranquilo y confiado, aunque sí manifestó “la necesidad y la obligación de ganarlo”.

Dar vuelta la página

“Llegamos con una buena preparación a este partido”, arrancó diciendo Aguirre, después de responder sobre Nahuel Herrera, el joven zaguero ausente en el último amistoso por una presunta sobrecarga, aunque en medio de rumores de salida que alimentaron otras especulaciones. “Nahuel ha entrenado perfectamente”, dijo, lo que deja entrever que será titular el domingo.

Sobre si tiene el equipo definido, expresó que “no va a cambiar mucho”, pero que va a esperar a mañana para confirmarlo.

Consultado sobre las lesiones de Abel Hernández y del capitán, Maximiliano Olivera, Diego Aguirre dijo que “son bajas muy importantes”, pero prefirió no explayarse sobre el tema. “No es momento de pensar en las bajas, sino en los jugadores que sí van a estar y que tienen la linda oportunidad de jugar un clásico”. Habló sobre el delantero juvenil Luciano González, “que iba a ser cedido, pero pensamos que podía tener minutos y jugar”; tras la lesión de la Joya, será su tercera opción como nueve, por detrás de Matías Arezo y Facundo Batista, “dos opciones muy buenas”, según Aguirre.

“Cada año que empieza es una historia nueva”, respondió la Fiera ante la pregunta de si Peñarol tenía una carga extra para este partido por haber perdido las finales. “Hay que dar vuelta a la página. El año lo empezamos llenos de ilusión, nos imaginamos cosas que pueden ser muy buenas porque hay que pensar así, no podemos quedarnos con el lastre de lo que pasó”.

El período de pases y un “alta” muy importante

Con respecto a las altas del equipo, Aguirre reconoció: “Estamos teniendo un período de pases con algunas demoras”. Consideró, sin embargo, que se sumaron “buenas incorporaciones”, y que espera que en los próximos días se confirmen otras “en las que estamos trabajando”, aunque no quiso hablar de ningún caso en particular hasta que no estén 100% confirmados. “Está todo abierto. “Hay que esperar”, resumió cuando le preguntaron por la posible llegada de Nicolás Vallejo, y recordó que el período de pases está abierto hasta el 25 de febrero.

Aguirre valoró especialmente el regreso de Eduardo Darias al equipo, y adelantó que seguramente va a jugar algunos minutos en el clásico. “Ya lo considero un alta muy importante, de verdad, porque se le ve bien, se le ve recuperado; son esas incorporaciones que capaz que no se tienen en cuenta como refuerzos, pero hay que considerarla como un refuerzo porque no estuvo en todo el 2025 y va a estar en todo el 2026”.

Sobre el más reciente incorporado, Diego Laxalt, expresó que lo ve muy bien y que tiene chances de estar en el banco este domingo. “Estamos ansiosos de que esté en su mejor versión”.

¿Nacional es favorito?

“No lo siento”, sentenció Aguirre ante la pregunta sobre el presunto favoritismo de Nacional. “No lo siento para nada. Muchas veces se da por la prensa, o por la opinión pública o lo que fuera, un favoritismo que después en la cancha no se ve y pasa lo contrario. Es algo que ni lo pienso”, agregó.