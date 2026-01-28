Será la sexta ocasión para el juez maragato, que hasta el momento participó en cuatro empates y un triunfo de Nacional.

El domingo será la final de la Supercopa, primer partido oficial de 2026, que enfrentará al campeón uruguayo, Nacional, y al ganador del Intermedio, Peñarol. Las entradas se venden a buen ritmo para el partido que comenzará a las 20.00 en el estadio Centenario.

Esteban Ostojich fue anunciado como el juez principal del partido, en un equipo arbitral que tendrá siete integrantes. El maragato estará acompañado por Nicolás Tarán y Andrés Nievas en las líneas, Esteban Guerra como cuarto, y en el VAR impartirán justicia Leodán González, Richard Trinidad y Yimmy Álvarez.

Antecedentes clásicos

Será el sexto clásico para Ostojich. El primero fue amistoso, el 14 de agosto de 2017: Nacional ganó 1-0 con solitario gol de Sebastián Rodríguez, que luego se vistió con la casaca carbonera. Fue expulsado Agustín Rogel por doble amarilla.

El primero oficial fue el 12 de mayo de 2019, por el Apertura, y terminó 1-1 en el Campeón del Siglo. Christian Rodríguez y Guzmán Corujo, ambos en contra, hicieron los goles. Fue el famoso día de la expulsión de Gonzalo Bergessio al término del primer tiempo, cuando Rafael García le gritó “llevate uno”.

El 4 de Agosto de 2024 dirigió la final del Intermedio; terminó 1-1 y el tricolor se llevó el título por penales en definición 8-7. Leonardo Fernández y Gonzalo Petit hicieron los golazos en la fría tarde invernal. Facundo Batista, Guillermo de Amores, Christian Oliva y Mateo Antoni fueron expulsados.

El resultado se repitió el 9 de febrero de 2025 en la segunda fecha del Clausura. Maximiliano Silvera anotó para Peñarol y lo igualó Jeremía Recoba, en el Gran Parque Central.

El último de Ostojich fue el 6 de julio de 2025 en una nueva final del Intermedio; el empate fue 0-0 y el carbonero ganó 5-3 por penales, con buena actuación en el arco de Martín Campaña. Fue el único título para el aurinegro en el año.