La final clásica será el próximo domingo y, tras ella, comenzará una nueva temporada del fútbol local.

La Supercopa Uruguaya se instaló en 2018 para darle el puntapié inicial a un nuevo campeonato local. En la definición, que en corto tiempo pasó a ser un clásico del verano, hay tres ganadores en su historia, dos de ellos serán quienes vayan por el título: Nacional –que tiene tres ganados, 2019, 2021 y 2025– y Peñarol –que acumula dos, 2018 y 2022–. El tercero en discordia y también máximo ganador es Liverpool –tres copas, 2020, 2023 y 2024–. Precisamente los tricolores son los actuales campeones tras ganarle 2-1 a su rival de todas las horas en 2025. La nueva cita será el 1° de febrero en el estadio Centenario, final marcada para las 20.30, pero a la espera de lo que sugiera el Ministerio del Interior.

Se prepara el campeón

El pasado sábado, Nacional venció 1-0 a Deportes Concepción en el Gran Parque Central. Más allá de lo anecdótico del partido amistoso, que se laudó con gol de Lucas Rodríguez, lo más destacado estuvo en la presentación del plantel tricolor y en, si se quiere, lo que puede ser la oncena titular que maneja Jadson Viera para enfrentarse a Peñarol. Nacional paró en el inicio a Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais; Rodríguez, Luciano Boggio y Juan Cruz de los Santos; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

A propósito de esos 11, el entrenador albo dijo, en conferencia de prensa posterior al partido, que, pese a que están “en una etapa en la que pueden pasar muchas cosas, lo ideal es llegar a la final con estos jugadores”. En esa puntualización es preciso agregar que Christian Oliva es sobre quien hay más dudas, sobre todo por una posible transferencia del mediocampista. Más allá de esto, Viera reafirmó: “Tengo clarísimo lo que voy a hacer. Por lo menos la idea inicial de lo que pretendo, ya la tengo clara”.

Analizando los titulares de Nacional, no hay mayores sorpresas. Si Oliva está, seguramente puedan salir Juan Cruz de los Santos o Gonzalo Carneiro –dependiendo del esquema táctico que decida Jadson–, mientras que la otra variante puede darse en el lateral izquierdo, donde está jugando el juvenil Bais y no el colombiano Juan Pablo Patiño. Viera no puntualizó su decisión al respecto, pero sí se debe mencionar que en los últimos dos partidos de preparación el titular fue Bais y quien lo sustituyó en el último cuarto de hora fue Patiño.

A propósito de Colombia, Jhon Guzmán debutó con la de Nacional ante Deportes Concepción. Jugó diez minutos entrando por De los Santos. El juvenil cafetero de 20 años –con pasaje por selecciones juveniles de su país– llegó a préstamo con opción de compra desde Inter Palmira, equipo en donde inició su carrera el zaguero Julián Millán.

En el centro, Maximiliano Silvera Pasar de Peñarol a Nacional, o viceversa, no pasa desapercibido. El tema se ha hablado –y se hablará–desde la confirmación del pase de Maximiliano Silvera del aurinegro al tricolor. Para suerte, el destino quiso que el primer partido oficial sea un clásico. Silvera habló en zona mixta tras su debut, donde jugó prácticamente media hora sustituyendo a Carneiro. Fue “un momento único” resumió el atacante, que además agregó que estaba “deseando poder entrar y jugar unos minutos”. Silvera también tuvo elogios para la parcialidad tricolor: “o dejó de alentar”. Pero como no todo es lineal, y menos si se trata de Nacional y Peñarol, desde filas carboneras también se refirieron a Silvera y sus colores. Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol que se perderá la final por estar lesionado, fue entrevistado por el streaming partidario Oro y Carbón TV, y dijo que su excompañero es “un buen jugador y nada más. No es alguien que me quite el sueño de verlo en Peñarol”, reafirmando sus palabras en que no sólo le gustan “los buenos jugadores, pero también los que me generan algo más, los que sienten la camiseta y dejan todo por este club, como Mati Arezo, Facu Batista o Abel Hernández”.

Peñarol por dar el golpe

La final es cosa seria en Peñarol. El conjunto dirigido por Diego Aguirre sigue planificando el clásico y para ello el sábado pasado jugó un amistoso ante Danubio en el Campeón del Siglo, que no fue un partido tradicional –hubo tres tiempos de media hora cada uno–, pero sí sirvió como evaluación para el entrenador. Lo anecdótico que el hincha quiere saber: el resultado fue 1-0 a favor del manya con anotación de Facundo Batista.

Aguirre paró a Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eduardo Darías; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Gastón Togni; y Matías Arezo.

Algunas consideraciones al respecto: Britos será el arquero de Peñarol en la Supercopa porque Washington Aguerre tiene dos partidos de suspensión que acarrea del final de la Copa Colombia. La formación de Aguirre, además, evidencia el problemón que tiene en el lateral izquierdo tras la lesión ante Colo-Colo de su capitán, Maximiliano Olivera, y también porque el sustituto natural, Lucas Hernández, tiene una larga recuperación tras romperse los meniscos en la definición del campeonato pasado. Por eso, ante Danubio, Aguirre puso en la zurda a Franco Escobar, el argentino que es lateral derecho, y en su sector colocó a Matías González, juvenil de buenos minutos en los partidos de verano y que volvió al club tras una buena temporada (precisamente) en Danubio.

En la zaga jugaron Emanuel Gularte y Lucas Ferreira. Por este último ingresó y tuvo minutos Andrés Madruga. Gularte parece ser titular indiscutido y su compañero también indiscutido en la cueva defensiva sería Nahuel Herrera, de quien el club no ha aportado su situación con claridad: ¿se recuperó de la contractura muscular o en realidad corre riesgo de transferencia? Si está bien, es número puesto: flor de jugador el gurí.

En la mitad de la cancha no jugó Eric Remedi, pero es un hecho que el argentino estará ante Nacional, seguramente haciendo el doble cinco con Jesús Trindade. Si bien Eduardo Darias es una posibilidad real para esa posición de la cancha, la falta de rodaje por su larga recuperación le jugará en contra para estar desde el vamos.

Otra confirmación parece ser que Aguirre quiere jugar con extremos y por eso, delante de los dos volantes, pone dos puntas bien abiertos. Otro argentino, Gastón Togni, parece ser número puesto contra una de las bandas, mientras que, por el otro sector, Leandro Umpiérrez y Stiven Muhlethaler se disputarán la titularidad; es una obviedad decir que en el centro, entre ellos, irá Leonardo Fernández.

De acá se desprende que el DT apostará por ir con un solo delantero de punta. En los últimos dos amistosos, tras la lesión de Abel Hernández, el titular ha sido Matías Arezo, pero la realidad marca que los goles los convierte Batista –ante Colo-Colo tras una extraordinaria asistencia de Arezo–. Linda competencia tiene ahí Aguirre, con dos jugadores que han certificado en varias ocasiones que están para ir desde el vamos.