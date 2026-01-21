Nicola Pomoli, de Peñarol, y Rashad Hassan, de Welcome, el 20 de enero, en el Palacio Peñarol.

El carbonero sigue bien arriba en la tabla de posiciones, mientras que el azulgrana se metió en la pelea por el ingreso entre los seis mejores; esta noche Cordón recibe a Aguada.

La noche de martes tuvo dos encuentros por la Liga Uruguaya de Básquetbol. En un choque de polos opuestos, se cumplió la lógica y Peñarol superó a Welcome 107-74. El carbonero volvió a liderar en soledad el torneo, mientras que los de Parque Rodó continúan en el último escalón de la tabla junto con Cordón; la buena noticia para el welcomense fue la derrota de Goes y que se mantiene la diferencia con el rival al que debe alcanzar.

El juego se quebró con facilidad en el inicio con Nicola Pomoli y Skyler Hogan en gran nivel ofensivo. El aurinegro lo controló sin problemas; al ritmo anotador se sumaron Santiago Véscovi y Emiliano Serres.

En Welcome debutó como entrenador el estadounidense nacionalizado uruguayo Reque Newsome, pero no pudo cambiar la imagen de un equipo que viene barranca abajo y que solamente logró un triunfo en lo que va del torneo.

Unión Atlética en racha

Unión Atlética sumó su cuarto triunfo en las últimas cinco presentaciones y, momentáneamente, está dentro de los seis mejores, esperando que algunos rivales que están por abajo se pongan al día con sus partidos pendientes. En su gimnasio, que explotaba de público, venció a Goes 96-76 en un partido que dominó de principio a fin, pero que recién pudo quebrar definitivamente en el último cuarto.

Ty Prince la rompió toda con 29 puntos y ocho rebotes, Álex López anotó 17 y puso triples en momentos clave, mientras que Mateo Giano colaboró con 15 unidades. Los otros extranjeros, Quatarrius Wilson y Christian Alaekwe, convirtieron 13 y 12 tantos, respectivamente, siendo piezas importantes del colectivo.

Quedó solito

Tras el gran triunfo ante Boca Juniors por la Basketball Champions League Americas, Aguada volverá a la competencia doméstica visitando a Cordón en el escenario de la calle Galicia. El encuentro será a las 21.15 y tendrá el arbitraje de Diego Ortiz, Valentina Dorrego y Martín Guberna.

Es favorito el rojiverde, que necesita regularidad en su versión. Earl Clark levantó en el último juego y será fundamental que continúe en ese tono para dar el salto de calidad junto con Donald Sims y Luis Santos. El albiceleste viene de vencer a Welcome; ayer perdieron sus dos rivales directos, y si mete el batacazo se festejará doble.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 16 2 30 Hebraica 11 6 28 Malvín* 12 5 27 Biguá 9 7 25 U. Atlética 8 9 25 Nacional* 11 4 24 Defensor Sp. 8 8 24 Urunday 7 10 24 Goes 4 13 21 Aguada** 9 5 19 Welcome 1 15 18 Cordón* 3 13 17