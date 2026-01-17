El aguatero estaba obligado a ganar y jugó un partidazo, con Pepo Vidal como figura, para ganarle al Xeneize en Buenos Aires por 88-84.

El duelo entre Boca Juniors y Aguada, en La Bombonerita de Buenos Aires, cerró la segunda ventana de competencia del grupo C de la Liga de Campeones de Basketball de las Américas. El aguatero, que había perdido en sus tres presentaciones previas, incluyendo el duelo de este jueves ante el tercer integrante del grupo, Minas Tenis de Brasil, estaba obligado a ganar para mantener las chances en el torneo. Y la necesidad del equipo se trasladó al juego, que mostró una notoria mejoría respecto a lo que había hecho en el torneo hasta ahora, ante un rival de peso.

Boca Juniors, que ya le había ganado a Aguada en Paysandú en la primera ventana del torneo en diciembre —aunque en esa instancia también cayó ante el equipo brasileño—, arrancó el partido con alta intensidad y embocando mucho en los primeros minutos, pero el rojiverde rápidamente se puso en partido, y promediando el primer cuarto se puso en ventaja para no volver a ceder el liderazgo, salvo por unos pocos minutos complicados en el tercer tiempo.

Santiago Pepo Vidal jugó un partido brillante y fue el motor del equipo —anotó 13 puntos y dio 12 asistencias—, secundado por las anotaciones de los estadounidenses Earl Clark —líder goleador del equipo con 22 puntos— y Donald Sims, con la mano caliente. El dominicano Luis Santos tuvo también una buena noche y contribuyó con rebotes (10 para liderar la estadística del equipo) y dobles clave. Boca se mantuvo en partido y siempre cerca, a un par de posesiones de distancia, por los últimos dos cuartos, especialmente con los puntos de Sebastián Vega y de Michael Smith sobre el final. Pero Aguada resistió y mantuvo la ventaja para cerrar su primera victoria en el torneo.

Ahora el aguatero, aunque sigue último en el grupo C, mantiene sus chances de pasar a cuartos de final. Para eso necesita volver a ganarle a Boca Juniors en la tercera y última ventana de la fase, en la que se vuelve a repetir el triangular y se jugará los primeros días de febrero, esta vez jugando en Belo Horizonte, donde Minas Tenis —primero del grupo— oficia como local. El partido de esta noche, en el que el equipo de Germán Cortizas, cambió su imagen y se mostró mucho más competitivo, permite mantener vigente la ilusión.