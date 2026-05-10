El equipo de Barcelona celebra La Liga española 2025-2026, el 10 de mayo, en el Camp Nou, en Barcelona.

Con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres, el blaugrana liquidó rápido el partido; Real Oviedo de Guillermo Almada quedó virtualmente descendido.

A tres fechas del final, el domingo definió los extremos de la liga española. Barcelona profundizó la crisis de Real Madrid luego de la movida semana tras los incidentes entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En el clásico los catalanes se impusieron 2-0 con tantos de Marcus Rashford y Ferrán Torres a los 9 y 18 minutos, respectivamente.

Con la ventaja tempranera, el locatario dominó las acciones del partido y fue celebrando a medida que se desarrolló el encuentro en la noche española. Barcelona ganó el clásico y confirmó el título en el mismo partido, algo que nunca había pasado en la historia.

Ronald Araújo estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó; de todas formas, el uruguayo es uno de los capitanes del equipo y terminó levantando la copa. En el merengue no estuvo Valverde –será baja por dos semanas aproximadamente debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió en la pelea con el francés–, mientras que Tchouaméni fue titular y completó todo el encuentro.

Con este título, Barcelona llegó a 29 ligas; sigue en el segundo escalón atrás de Real Madrid, que tiene 36. El tercero es Atlético de Madrid con 11, mientras que Athletic Bilbao tiene ocho, Valencia seis, Real Sociedad dos, y Deportivo La Coruña, Betis y Sevilla una cada uno.

Descendió Oviedo de Guillermo Almada

El entrenador uruguayo llegó a mitad de temporada con la difícil misión de salvar a Oviedo, algo que no sucedió. Si bien no está confirmado el descenso, la matemática indica que las posibilidades ascendieron a 99,91% tras el empate 0-0 frente a Getafe, que lo dejó virtualmente en la segunda división. El locatario terminó con nueve jugadores; aun así, pudo sostener la igualdad.

Federico Viñas fue titular y lo amonestaron; en el complemento ingresó Thiago Borbas, mientras que Nicolás Fonseca estuvo en el banco de suplentes, pero no entró.

A falta de tres fechas hay varios equipos implicados por evitar los dos descensos restantes. Espanyol, Mallorca y Elche tienen 39 puntos, Girona 38, Alavés 37 y Levante 36.