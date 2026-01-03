El delantero paraguayo de gran trayectoria es el gran refuerzo de Román Cuello, que además fue oficializado como entrenador del violeta para 2026.

En cierto momento trascendió la necesidad de Defensor Sporting de contratar un centrodelantero de renombre. Incluso se habló de conversaciones con Radamel Falcao García, importante delantero colombiano en el final de su carrera. Sin embargo, en el día de hoy, Defensor Sporting no sólo anunció de manera oficial la llegada de Román Cuello como entrenador, sino que casi al mismo tiempo comunicó el arribo del delantero paraguayo Bryan Montenegro, proveniente de Aucas de Ecuador.

Este viernes 2 de enero de 2026, Defensor Sporting anunció la llegada de Román Cuello como nuevo entrenador suplantando a Ignacio Ithurralde, a quien ya le habían anunciado que no seguía. Aunque la noticia de Román Cuello ya era de público conocimiento, este viernes fue anunciado de manera oficial. Lo acompañarán en su vuelta a la institución, donde tuvo un breve pasaje como futbolista, Diego Franco, exentrenador de Villa Española y de la selección uruguaya femenina sub 17, y Diego Facha Ferreira, exfutbolista, de los más laureados de la institución del Parque Rodó.

Defensor despidió a dos de sus futbolistas, quienes seguirán su carrera en Albion, ellos son José Álvarez y Francisco Ginella. La llegada de Bryan Montenegro le da a la delantera de Defensor Sporting quizás la solvencia que buscó con Maxi Gómez, antes de su partida a Nacional. Montenegro es un futbolista paraguayo que supo vestir la camiseta de su selección. Llega proveniente del Aucas ecuatoriano. Iniciado en el Tacuarí de su país, tuvo un pasaje por el Deportivo Maldonado aunque sin demasiadas luces. Luego pasó por el fútbol inglés defendiendo al West Ham, pero casi no contó con minutos. Volvió a Tacuarí para empezar de nuevo. Pasó por Rubio Ñu, donde captó la atención de Libertad de Paraguay. Los nueve goles en Libertad le valieron para fichar por el Nacional paraguayo, donde por fin destacaría con 26 presencias en la red. Además, disputó la Copa Libertadores e incluso le anotó a Defensor en el lejano 2014.

Todo ese periplo lo depositó nuevamente en Inglaterra, pero sin la mejor de las suertes. Casi no jugó para el Leeds United. Fichó por Lanús de Argentina, y aunque no jugó, ganó la Liga de la vecina orilla. Volvió a Paraguay para jugar en Olimpia, pero fue cedido primero a Talleres de Córdoba, después a Independiente del Valle y luego a Atlético Goianiense. Llega a Defensor tras jugar en el Aucas ecuatoriano y es la carta de Cuello de cara a 2026.

En otro orden

El mercado de pases no afloja, en las últimas horas se confirmó que Emiliano Mozzone jugará en Deportivo Maldonado, proveniente de Sportivo Italiano de Argentina. Al mismo tiempo Mathías Bernatene, surgido de Nacional y con pasado en Albion, llega a Liverpool proveniente del Magallanes chileno. Liverpool también se aseguró la competencia de Felipe Barrenechea, futbolista de la selección de Lituania, surgido de las inferiores de Peñarol, que sorpresivamente el club aurinegro liberó en los últimos días. En Progreso vuelve Sebastián Cardozo tras defender al Motagua de Honduras, luego de que despidieran a Nicolás Olivera, que jugará en Wanderers, al igual que el defensor hondureño proveniente del Real España, Darlin Mencía.

Pero también los uruguayos se mueven al exterior, es el caso de Martín Suárez, que pasa de Wanderers al Reggiana de Italia. Bryan Bentaberry, el ex Progreso y Cerro, que fue presentado en Olimpia de Paraguay, tras su paso por el Mushuc Runa ecuatoriano. El ex Nacional Joaquín Trasante jugará en Tristán Suárez, proveniente de Gimnasia de Jujuy. El también ex Nacional Martín Mateo Antoni jugará en Alianza Lima desde Argentinos Juniors. Por su parte, el argentino de Montevideo City Torque, Walter Núñez, fue transferido a Newell’s Old Boys de Rosario.