Liverpool se sigue rearmando y confirmó nueva incorporación; entre los que se van, habrá refuerzos uruguayos en Ecuador.

El mercado de pases continúa dejando novedades para el campeonato doméstico, tanto a nivel local como para el exterior, con regresos, incorporaciones y transferencias que marcan el pulso en esta etapa de la (pre)temporada.

Liverpool busca rearmarse de cara a la doble competencia que se le avecina, entre la eliminatoria ante Independiente Medellín por la fase 2 de la Copa Libertadores (debuta el 17 de febrero) y lo que será el comienzo del Apertura. El negriazul confirmó la vuelta al fútbol local de Kevin Lewis, lateral o volante izquierdo surgido en Peñarol que llega desde el OFI Creta de la liga de Grecia. Su último pasaje por el fútbol local fue con la camiseta de Danubio, donde hizo buena temporada que le valió el pase a tiendas griegas.

Liverpool también intentó ir por Edgar Elizalde, quien supo vestir la camiseta de Liverpool en 2024, pero el pase se cayó. El zaguero de 25 años nacido en Casupá tenía todo arreglado para cubrir una zona de la cancha donde Liverpool perdió a Martín Rea, de muy buena temporada 2025, pero apareció una oferta mejor desde el Millonarios colombiano y hacía ahí irá.

La llegada de Lewis se suma a un mercado de pases activo para el club de Belvedere, que ya concretó otras incorporaciones: los arqueros Martín Campaña, libre desde Peñarol, y Mathías Bernatene, proveniente de Magallanes de Chile; el extremo Ramiro Degregorio, desde Racing de Avellaneda; los delanteros Felipe Barrenechea, procedente de Peñarol; Federico Martínez, que llega desde Atlético Goianiense de Brasil; Facundo Barceló, tras su paso por CRB; y otro zurdo, en este caso el lateral Diego Romero, proveniente de Nacional.

En el plano internacional, Mushuc Runa, equipo de la Primera División de Ecuador que ya cuenta con los uruguayos Rodrigo Formento y Marcos Montiel en su plantel, y que la temporada pasada contó con Bryan Bentaberry, Joaquín Vergés y Jonathan dos Santos, anunció la llegada de otros dos futbolistas celestes: el ex Plaza Colonia y Peñarol, entre otros, Nicolás Dibble y el volante Lucas Lemos, surgido en Liverpool y con buen pasaje por Boston River.

Dibble, de 31 años, arribó en condición de libre tras su paso por Fénix en 2025, temporada en la que convirtió dos goles en 29 partidos. El delantero cuenta con una extensa trayectoria en la que, además de Plaza Colonia y Peñarol, pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, Vitória de Brasil y Rampla Juniors.

Por su parte, Lemos, mediocampista de 25 años, llega al elenco ecuatoriano a préstamo desde Boston River por un año. En 2025 disputó diez encuentros con el sastre, y antes había defendido las camisetas de Liverpool, donde se formó, y de Racing.

Otra de las transferencias al extranjero confirmadas en la jornada fue la de Kevin Arévalo, delantero de 19 años que deja Montevideo City Torque para pasar al Akron Togliatti, de la Primera División de Rusia.