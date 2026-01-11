El zaguero uruguayo fue titular en la final en la que su equipo venció 2-1 a Sporting Braga de Rodrigo Zalazar, a quien le atajaron un penal en el undécimo minuto de descuento.

Un verdadero partidazo, con todos los condimentos, definió al campeón de la Copa de la Liga en Portugal; Vitória Guimarães venció 2-1 a Sporting Braga en una definición que va a quedar para el recuerdo.

Mario Dorgeles, con un golazo de tiro libre, abrió la cuenta para el Braga, que tuvo como titular a Rodrigo Zalazar. El equipo que tenía la ventaja tuvo situaciones propicias para aumentar la diferencia en el primer tiempo, pero entre los palos y el golero brasileño Charles da Silva lo evitaron.

Era todo de Braga, pero, en una jugada aislada, Vitória Guimarães tuvo un penal a favor por mano en el área. Samu, jugador de experiencia que recién había ingresado, puso la igualdad.

Desde ahí fue todo del equipo que tuvo en la zaga central a Rodrigo Abascal. Hubo pelotas en los palos y un cabezazo del delantero Alioune Ndoye que sacaron del ángulo. El senegalés tuvo la revancha y, nuevamente con la testa, puso el gol del triunfo a los 83 minutos.

Dentro de un partido caldeado, el cuarto árbitro mostró nueve minutos de tiempo agregado. Braga tuvo varias situaciones claras en la zona de adición, pero en todas apareció el golero Charles. Sobre la hora, hubo un penal que dejó con diez al ganador por la expulsión por doble amarilla de João Mendes. Rodrigo Zalazar tomó la responsabilidad y remató a la derecha del arquero, que voló perfecto hacia ese sector y desvió el remate, si le faltaba algo para consagrarse como el gran héroe de la final.

Los dos uruguayos disputaron la totalidad del encuentro, Abascal fue amonestado en la última incidencia de la noche, instantes antes de desatar el grito de campeón de la Copa de la Liga para Vitória Guimarães por primera vez en la historia.

El torneo se juega desde 2008. El máximo ganador es Benfica, con ocho títulos, Sporting de Lisboa tiene cuatro, Sporting Braga tiene tres, mientras que Porto, Vitória Setúbal, Moreirense y Vitória Guimarães lo ganaron una vez cada uno.

Fue el segundo título en la carrera de Rodrigo Abascal, que se había coronado campeón uruguayo con Peñarol en 2021. El zaguero se formó en Fénix, tuvo un pasaje a préstamo por Juventud de Las Piedras, pasó a Peñarol y luego emigró a Portugal, donde defendió a Boavista antes de llegar a Vitória Guimarães. En la presente temporada lleva 22 encuentros disputados, anotó un gol y dio dos asistencias.