El ave de Capurro pretende volver a Primera y sigue reforzándose; River Plate no quiere dejar de ser protagonista, y en Rentistas se aseguraron al mejor de Cerrito, su tradicional rival.

Rentistas dio un golpe al mercado de pases luego de asegurarse a Juan Moreira, el futbolista formado en Danubio que el año pasado la rompió en Cerrito, su tradicional rival. Moreira, además, jugó con las camisetas de Villa Española, Boston River, Miramar Misiones y Tacuarembó. Se suma a las altas de Sebastián Diana, el Chino Pablo Pirez, Horacio Sequeira, Juan Pablo Plada y Franco Cabrera, en el equipo que dirige el argentino Martín Piñeyro.

Al mismo tiempo, Fénix y River Plate no quieren perder pisada y buscan ser protagonistas. El ave tendrá la revancha de 2025, donde no figuró entre los mejores en su primer año en Segunda División después de más de una década. Algo similar puede pasarle a River Plate en 2026, pero el darsenero aceleró primero con el cuerpo técnico y después con una serie de renovaciones y contrataciones que lo colocan en el tapete.

El elenco de Capurro, que tendrá como entrenador a Carlos Cannobio, se movió primero por el goleador y contrató a Gastón Colman. El tacuaremboense de larga trayectoria estuvo entre los máximos goleadores de 2025, aunque eso ya sea una costumbre para el delantero. Además, Alex Silva y Jorge González, dos jugadores que conoce Canobbio, también llegaron al elenco de Capurro. En las últimas horas, Fénix también concretó las llegadas del formado en Peñarol Fabián Píriz y las de Nicolás Prieto, Esteban González y Diego Rosa. El albivioleta cuenta también con la vuelta de Ángel Rodríguez tras su paso por Deportivo Maldonado.

Para contemplar el arco de Capurro, Cannobio contrató a Nahuel Suárez, de buenos pasajes por el Gaucho del Pantanoso, que estaba jugando en La Luz. En las últimas horas, además, arribó Ernesto Hernández, arquero que estaba en Boston River y de gran trayectoria, sobre todo, en el fútbol colombiano. Lo cierto es que Cannobio no sólo se aseguró la renovación de Augusto Gallo, Guillermo Pereira, Matías Cabrera, Jeremías Silveira y Andrés Barboza, sino que además consiguió el regreso a filas capurrenses de Bryan Olivera. Olivera se formó en Danubio y en Deportivo Maldonado, emigró al Bologna y volvió a Defensor Sporting desde donde emigró nuevamente a Fluminense. Jugó en LA Galaxy de la MLS y en Ottawa Fury de Canadá. Fue figura en Fénix y tuvo pasajes por Peñarol y por Liverpool antes de partir al Volos griego.

En tiendas darseneras, Raúl Salazar y Leandro Silva saben que Damián Frascarelli y Facundo Pérez seguirán en el equipo para dar vuelta la historia. Pero además contrataron para la zaga a Carlos Paco Rodríguez, ex Miramar Misiones y Peñarol. Matías de los Santos y Mathías Rodríguez también son altas en River. Al igual que Felipe Chiappini, Mauricio Gómez, Bryan Ferrarés y Maximiliano Burruzo.