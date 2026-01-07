14 equipos participarán en el torneo de Segunda División en 2026: todos se refuerzan, algunos con más movimientos que otros; Miramar Misiones y Paysandú enfrentarán a Colón de Santa Fe por la Serie Río de la Plata.

La Segunda División profesional se prepara para afrontar el 2026 y las pretemporadas no cesan el ir y venir. De arranque nomás, Miramar Misiones y Paysandú FC, con nuevos entrenadores, Eduardo Acevedo y Emiliano Alfaro, respectivamente, jugarán la serie Río de la Plata. Como el tiempo apremia, Alfaro, que tendrá su segunda experiencia como entrenador tras su pasaje por Liverpool donde es ídolo, puso primera y contrató a Miguel Samudio. El paraguayo fue campeón uruguayo con Liverpool en 2023 y tuvo a Alfaro como entrenador en 2024, pero el jugador debió salir del club por un problema personal. Tras su salida, jugó para San Lorenzo de su país y para Recoleta. Pero además, en las últimas horas, el conjunto sanducero se aseguró al argentino Luis López y al ecuatoriano Yefferson Orejuela. Al mismo tiempo, confirmó el regreso de Emiliano Bonilla.

Paysandú enfrentará a Colón de Santa Fe el 23 de enero en el estadio Parque Artigas de Paysandú. Previamente, los santafesinos se medirán ante Miramar Misiones en el mismo escenario el 20 de enero. Será el estreno de Acevedo como director técnico de los monos de Villa Dolores. Lo acompañarán su hermano Alejandro como asistente, Carlos Gutiérrez como preparador físico y Carlos Aires como entrenador de arqueros. Acevedo pretende concretar la llegada de Rodrigo Lemos –ex Cerrito y Huracán Buceo–, Lucas Ribeiro e Ignacio Velázquez.

Uno de los equipos que tuvo más incorporaciones en lo que va del período de pases es Cerrito. Primero confirmó ocho: a los argentinos Tiago Simoni, Simón Meza y Jonathan Ferrari y los uruguayos Roberto Hernández, Facundo Barreto, Jonathan Isasmendi, Owen Falconis y Bruno Betancur. Recientemente, el elenco que dirigirá nuevamente Damián Enríquez incorporó a Mateo Ayres de Albion, Luis Machado de Tacuarembó y al colombiano Ignacio Yepez, delantero ex Miramar Misiones. También arribaron a los del Parque Maracaná, Rodrigo Viega, Ezequiel Silveira y los arqueros Luis Barbat y Francisco Casanova.

Su rival de todas las horas, Rentistas, también se movió. Los dirigidos por el argentino Martín Piñeyro contarán con la continuidad de Carlos Pato Sánchez; luego reforzó el fondo con Sebastián Diana y el Chino Pablo Pirez. Pero además, los bichos colorados se aseguraron a Horacio Sequeira, el experiente delantero de La Luz, a Joel Poiso, que arribará a Camino Mendoza desde Deportivo Maldonado, Juan Pablo Plada de Atenas de San Carlos y Franco Cabrera de River.

Fénix afrontará el 2026 de la mano de Carlos Cannobio y de uno de los goleadores del 2025, Gastón Colman, figura año a año. Además, Alex Silva y Jorge González, dos jugadores que conoce Canobbio, también llegaron al elenco de Capurro; Fabián Píriz –surgido en Peñarol–, Nicolás Prieto y Diego Rosa son otros que defenderán la camiseta de Fénix. Como si fuera poco, el albivioleta contará con la vuelta de un viejo conocido, Ángel Rodriguez, tras su paso por Deportivo Maldonado.

River, por su parte, renovó a Raúl Salazar y Leandro Silva a cargo del plantel. Se buscan las renovaciones de Damián Frascarelli, Rodrigo Pollero y Facundo de León. En carpeta de Salazar y Silva aparecen Matías de los Santos, Alejandro García, Faustino Fernández –juvenil de Peñarol con chances de llegar a préstamo– e Ignacio Milans, que no tuvo minutos en Juventud por una lesión en el 2025.

Del mismo oeste montevideano, más precisamente de Pueblo Victoria, Uruguay Montevideo se aseguró por un lado la continuidad de Maxi Lombardi y, por otro, la vuelta al club de su amigo el Toco Luis Maldonado. El celeste que dirige Valentín Villazán aseguró también al olimareño Gonzalo Barreto, al ex Peñarol y Miramar, Guzmán Pereira, además de Juan Pablo Muñoz, Maxi Viera, Cristian Lima y Luciano Minhondo.

Otro de los que se movió con premura es el Huracán de Martín Siri. Primero en el arco, donde trajo a Nicolás Gentilio de Progreso. Mientras se espera por la llegada de Rodrigo Rey y Franco Mederos, Siri sabe que contará con el habilidoso Anthony Cutty. Facundo Silvera y Facundo Morales, cedido desde Montevideo City Torque, también son altas en el equipo del Paso de la Arena, que busca concretar además la llegada de Jairo Coronel.

Por su parte, La Luz confirmó a Julio Fuentes como entrenador y con él llegaron Mauricio Aquino, arquero argentino, Facundo Sosa y Francisco Martirena. En Colón, el venezolano Pedro D' Pablos, ex Boston River, es el nuevo entrenador. Uno de los primeros que aparece como candidato a ocupar la delantera del equipo de la calle San Martín es Matías Rigoleto, que viene de jugar en Uruguay Montevideo.

En Tacuarembó también anunciaron la llegada del nuevo entrenador, es el caso de Bernando Giordano, ex Miramar. Horas después fueron llegando el cordobés Álvaro San Emeterio, que tendrá un nuevo pasaje por Tacuarembó; Ian López, ex River Plate, hijo del entrenador Diego Memo López; Anderson Brum, campeón con Albión en 2025; y Leonardo Olavarría. Giordano además irá por las contrataciones de Nicolás Pintado, Pablo Porcile y Tizian Varela.

Oriental de La Paz, dirigido por Darío Flores, contó con el arribo del argentino Enzo Vlaeminch proveniente de Dock Sud. Pero además llegaron al equipo de La Paz Cristian Franco, ex Colón, Martín Vallejo, Agustín Añasco y Facundo Briñón, que regresa al club luego de una temporada en Atenas de San Carlos.