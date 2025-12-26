El olimareño dirigirá al equipo recientemente ascendido a Segunda División, Paysandú FC. Más allá de renovar a sus figuras, Alfaro se aseguró el primer refuerzo y es el paraguayo Miguel Samudio.

Paysandú FC tuvo dos hechos particularmente emotivos y significativos en este 2025. El primero fue salir campeón invicto, y el segundo el fallecimiento de su entrenador, el laureado Ramón Silvera. Quizás Paysandú haya llegado para quedarse o incluso para seguir de largo, la estirpe del pueblo, el recuerdo de Ramón y la vigencia de sus ídolos, lo permiten. Pero al mismo tiempo, el equipo del litoral hizo el primer gran movimiento de la divisional al asegurarse entrenador para la nueva temporada. Será el ex Liverpool Emiliano Alfaro. El olimareño tuvo su primera experiencia como técnico en el club de sus amores donde es además [referente e ídolo indiscutido] (https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2024/10/emiliano-alfaro-dejo-la-direccion-tecnica-de-liverpool/). Esta será su segunda vez en la línea punteada donde ha sabido utilizar como Marcelo Bielsa, la heladerita como asiento.

Juan Ramón Silvera, figura del fútbol local como futbolista y como entrenador de dilatada trayectoria, falleció el 27 de noviembre de 2025. Dos meses antes, en setiembre de 2025, fue la guía para que Paysandú FC sea campeón invicto de la Tabla Anual de la Divisional C, tras vencer a Frontera de Rivera Renegades 2-1 en el estadio Artigas de la capital sanducera. Casi al mismo tiempo que Paysandú cerró la llegada del olimareño Emiliano Alfaro, que en Liverpool donde debutó como entrenador consiguió la Supercopa Uruguaya de 2024, la directiva se aseguró la continuidad de tres de las grandes figuras del ascenso. Se trata de Maximiliano Cantera, Gabriel Leyes y el arquero argentino Nazareno Ferreira.

Pero de la mano de Alfaro, se produjo el primer refuerzo de renombre en el equipo litoraleño. Es el lateral izquierdo paraguayo Miguel Samudio, campeón uruguayo con Liverpool en 2023. Alfaro dirigió a Samudio algunos meses en 2024, pero el futbolista debió salir del club por un problema personal con un compañero. Tras su salida del negriazul, Samudio jugó para San Lorenzo de su país y para Recoleta, pese a haber estado entrenando nuevamente en Uruguay con la camiseta de Cerro, pero no llegó a [concretar el pase] (https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2025/1/giro-inesperado-miguel-samudio-finalmente-jugara-en-recoleta-de-paraguay/). El futbolista además, disputó más de cuarenta partidos con la selección de su país.

En otros pueblos, en otros barrios.

Uruguay Montevideo se aseguró la vuelta del Toco Luis Maldonado, luego de que hace algunos días confirmaron también la llegada desde Miramar Misiones de Guzmán Pereira. Ambos disputarán un nuevo ascenso pero en el equipo de Valentín Villazán. Maldonado jugará por segunda vez con la camiseta del celeste de Pueblo Victoria. El futbolista de dilatada trayectoria defendió camisetas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Honduras.

Uno de los equipos que también se movió rápido fue el Bicho Colorado, que afirmó la defensa con Sebastián Diana y desde hace algunas horas con el Chino Pablo Pirez. En otro movimiento importante de la divisional, Rentistas se aseguró a Horacio Sequeira. Sequeira fue uno de los responsables de la remontada de La Luz para quedarse en la B, pero además, es protagonista año a año. En Oriental de La Paz, que dirige Darío Flores, llegó el argentino Enzo Vlaeminch proveniente de Dock Sud.