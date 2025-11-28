Lo comunicó el club que jugará en la Segunda División Profesional en 2026. El entrenador fue uno de los más laureados del departamento.

Falleció Juan Ramón Silvera, entrenador que obtuvo en 2025, el ascenso de la Primera División amateur (ex Divisional C) a la Segunda División profesional con Paysandú FC, departamento en el que es reconocido por su labor en el fútbol y para el fútbol. “No hay palabras que describan el dolor de la pérdida irreparable de un entrañable amigo. Estarás para siempre con nosotros, en el corazón de cada jugador, de cada funcionario, de cada persona que es o fue parte de este proyecto que vos supiste llenar de valores y de gloria. Hoy el club y el fútbol del departamento entero están de luto”, expresó el club.

Según informaron, un tumor en el hígado que se manifestó tras la obtención del título, lo llevó a una internación en Montevideo y este repentino posterior desenlace. El entrenador, que dirigió varios clubes sanduceros además de la selección local, había ascendido en 2005, en ese caso a Primera División con el Paysandú Bella Vista, que luego no pudo jugar en la A por deudas. Regresó a Paysandú FC en 2025 tras haber estado en 2021, con el objetivo primordial de ascender. Lo consiguió de forma invicta.

En setiembre de 2025 Paysandú FC se coronó campeón de la Tabla Anual de la Divisional C, luego de vencer a Frontera de Rivera Renegades 2-1 en el estadio Artigas de la capital sanducera. Ezequiel Amaro abrió el tanteador y Maximiliano Cantera, un baluarte en el equipo de Ramón Silvera, aumentó dos minutos después para acariciar el campeonato, más allá del descuento del rival por Ezequiel Umpiérrez. De esta manera Paysandú FC consiguió el ascenso a la Segunda División Profesional para el 2026.

Maxi Cantera fue la figura del equipo, contó con un inspirado Gabriel Leyes y con la experiencia de Michel Acosta, todos con pasado en el fútbol profesional. Pero además tuvo en sus filas otras figuras locales en las que confió Silvera, como Brandon Logiuratto, Diego Gómez (hermano de Maximiliano Gómez, futbolista de Nacional), Nicolás Morales y Juan ‘Toto’ Silvera, el hijo de Ramón. De esta manera Ramón Silvera, armó un equipo sólido, con pertenencia, ganador y campeón. Fue el título 57 desde que comenzó su carrera como entrenador en 1989.