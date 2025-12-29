Luego de cuatro años en otras funciones, el entrenador Eduardo Acevedo asumirá en Miramar Misiones; hubo movimientos en varios equipos.

Miramar Misiones descendió a Segunda División, un mundo donde siempre es protagonista. Y aunque el anhelo es consagrarse en primera, como dice la canción de Rodrigo, volver a las peleas más importantes del año en la B puede significar un nuevo gran impulso. Para eso, contrató a Eduardo Acevedo. El entrenador llevaba suspendida su actividad en cancha por unos cuatro años, al estar dedicado a ser comentarista de ESPN.

Eduardo Acevedo jugó el Mundial del 90, marcó o hizo lo que pudo con Maradona, “te parto al medio y el famoso soy yo”, le dijo al Diego que lo intentó una y otra vez. En entrevista con La Diaria en 2022 manifestaba, ante la pregunta de si extrañaba dirigir, lo siguiente: “Mucho. El primer mes querés descansar y salir; al mes y dos días, te empieza el bicho a picar; al mes y 15 días, imaginate. Soy un tipo que puede pasar seis o siete horas al día mirando fútbol, armando entrenamientos, editando, haciendo cosas. En casa me pusieron el parate porque la televisión mía ya era verde. Tengo una sobrina que vive en aquel edificio, enfrente, y dice que mira para acá y ve la televisión verde, no ve otro color”.

Acevedo, como jugador, defendió las camisetas de Defensor Sporting, a quien también dirigió, Deportivo La Coruña, a Tecos de México, a donde también volvió como entrenador, Racing, Consadole Sapporo, de Japón, Fénix, Rentistas y Sudamérica, donde inició su camino como técnico. Como director técnico desarrolló su carrera en México pero fue en Uruguay donde tuvo sus conquistas más importantes y más emotivas: La Liguilla con Cerro y los torneo cortos con Nacional y con Defensor Sporting.

Acevedo firmará como nuevo director técnico de Miramar Misiones, recientemente descendido a Segunda División. En El Espectador Deportes manifestó: “Miramar en mi familia significa mucho porque mi padre fue directivo del club y mi tío presidente”. Su último trabajo fue en Defensor Sporting, en su segundo período como entrenador violeta, en 2021. En el cuerpo técnico en principio estará su hermano Alejandro como asistente y Carlos Gutiérrez como preparador físico. Por otro lado, Miramar jugaría en el Charrúa ya que el Méndez Piana está en reformas. El arribo al Charrúa va de la mano del vínculo de la SAD de Miramar con la Unión de Rugby del Uruguay, aunque deberá solucionar la no habilitación de la cancha por no tener alambrado. Vale recordar que la Segunda División se jugó en el Charrúa, pero durante la pandemia, sin público.

Gastón Colman jugará en Fénix y Cerrito confirmó ocho altas

Gran alta la de Fénix de cara al 2026, el incansable goleador Gastón Colman, uno de los máximos artilleros de 2025, formará parte del ave en búsqueda del ascenso. Colman viene de romperla nuevamente en Oriental de La Paz consiguiendo 11 goles. Alex Silva y Jorge González, dos jugadores que hace varios años dirige Carlos Canobbio, también llegarían a Capurro. En Oriental, además, se alejó Alejandro González y en Fénix se confirmó la salida de Santiago Franca para jugar en Cerro Largo.

En el Cerrito de la victoria hubo novedades auriverdes, la confirmación de la continuidad de Damián Enriquez como entrenador, tuvo sus primeros movimientos y fue la confirmación de ocho altas para el 2026 en el correr de algunas horas: el argentino Tiago Simoni llega desde Alvarado de Mar del Plata y su compatriota Simon Meza desde Aldosivi, dos rivales clásicos de la ciudad playera. El tercer argentino en arribar es Jonathan Ferrari, que viene de jugar en el Unión San Felipe chileno. Además, se anuncian las llegadas de Roberto Caco Hernandez y Facundo Barreto, que se suman a las incorporaciones de Owen Falconis, que viene de Cerro, y a Bruno Bentancur con pasado en Rentistas y Peñarol; llega desde Al Ain del fútbol árabe. Cerrito también se aseguró a Jonathan Isasmendi, uno de los mejores de la C con la camiseta de Deportivo Italiano.

Otros destacados de la C, más precisamente del club Terremoto, son Juan Antonio Pérez y Agustín Codagnone, que tendrían encaminado su arribo a primera división. Pérez jugaría en Racing y Codagnone en Progreso, aunque este último probablemente salga a préstamo a Oriental de La Paz.