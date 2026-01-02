La Segunda División no descansa. Dos equipos jugarán la serie Río de la Plata: Miramar y Paysandú. Pero entre otras cosas, el Middlesbrough podría finalmente recalar en Atenas de San Carlos con una SAD.

La Segunda División no pierde pisada, y al mismo tiempo que se retroalimenta, inyecta de jugadores a la Primera División. Además, Miramar Misiones y Paysandú FC, con nuevo entrenador, jugarán la serie Río de la Plata. Miramar Misiones enfrentará a Colón de Santa Fe el 20 de enero y Paysandú hará lo propio el 23 ante el mismo rival. Ambos equipos se enfrentarán el 26 de enero a las 21.00. Los tres encuentros serán en el Parque Artigas de Paysandú. Por su parte, Atenas, que peleó hasta el final el ascenso a Primera División y lo perdió con su clásico rival Deportivo Maldonado en el Campus en el cierre de los playoffs, se encuentra en negociaciones claves para el arribo del equipo inglés Middlesbrough con un convenio para el crecimiento del equipo carolino. Las tratativas llevan casi tres años.

Siempre hay futbolistas del ascenso que pueblan los equipos de primera división. Como anunció la diaria, Adrián Vila y Christian Tabó, desde Rampla Juniors, pretenden sumarse al Depor Maldonado, que volvió a la divisional de privilegio tras un año en segunda. Rampla, por su parte, jugará en la Primera División Amateur por primera vez en su historia. Aunque es cierto que también pasa a la inversa, es el caso de Nicolás Gentilio, que reforzará a Huracán, proveniente de Progreso. En su lugar, al gaucho llegaría Agustín Requena, arquero de Fénix. Huracán también pretende contratar a Rodrigo Viera, el ex Miramar y La Luz, que disputó el 2025 con la camiseta de Atenas de San Carlos.

Joel Poiso, de Deportivo Maldonado, llegaría al rojo de Camino Mendoza, al mismo tiempo que los bichos colorados también se aseguraron a Juan Pablo Plada, que llega desde Atenas. Cerrito, su rival de siempre, pasó las diez incorporaciones en este período. En las últimas horas confirmó las llegadas de Mateo Ayres de Albion y de Ignacio Yepez, el delantero colombiano ex Miramar que supo también vestir las camisetas de Cerro y Villa Española. Pero además, Cerrito sumará al futbolista de Tacuarembó Luis Machado, concretando de esta manera una sólida delantera. Por otro lado, Axel Vargas, zaguero proveniente de Real Montevideo de la D, es una de las primeras altas de Central Español. Formado en Rentistas, jugó en Racing, Uruguay Montevideo y Rocha. El palermitano se aseguró también al lungo Facundo Borges de Uruguay Montevideo. En el celeste de Pueblo Victoria, tras la salida de Borges, apostaron fuerte y contrataron al olimareño Gonzalo Barreto.

Otra de las noticias importantes de las últimas horas en la Segunda División, más allá de la llegada de Gastón Colman a Fénix, es el arribo de Julio Fuentes a La Luz. El entrenador vuelve al equipo merengue tras quedarse con las manos vacías en Tacuarembó, más allá de la gran campaña. El director técnico consiguió el único ascenso a primera división en la historia de La Luz, no sin antes conseguir el ascenso de la divisional amateur a segunda. Pero además, el equipo de Aires Puros, de la mano de Fuentes, eliminó a Peñarol por la Copa Uruguay, marcando la historia.