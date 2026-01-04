Hinchada de Liverpool, el 3 de Octubre de 2025, en el estadio Parque Federico Omar Saroldi.

En febrero comenzará una nueva temporada del fútbol uruguayo y los 16 equipos que jugarán en primera división se preparan y se refuerzan pensando en lo que viene.

La mayoría de los equipos de primera división ya están entrenando para la nueva temporada. Progreso y Wanderers fueron pioneros y comenzaron el viernes pasado. El sábado iniciaron los trabajos Liverpool, Nacional, Racing y Cerro Largo; el resto comenzará el lunes, con la excepción confirmada de Peñarol, que arrancará el martes por la tarde. Cerro, que fue el último en confirmar entrenador, con la llegada de Nelson Abeijón está ultimando detalles del inicio, que será entre lunes y martes.

El mercado de pases tuvo intensos movimientos en diciembre. La temporada 2025 terminó temprano y eso ayudó en la conformación de los planteles de la siguiente temporada. De todas formas, enero será un mes de novedades constantes.

Las altas

Albion: José Álvarez y Francisco Ginella (Defensor Sporting).

Boston River: Gastón Ramírez (Miramar Misiones), Franco Pérez (Rentistas), Agustín Aguirre (Nueva Chicago, Argentina), Francisco Bonfiglio (Miami FC, Estados Unidos).

Central Español: Áxel Vargas (Real Montevideo), Facundo Borges (Uruguay Montevideo), Emiliano Márquez (Liverpool).

Cerro: Jairo Amaro, Rodrigo Mederos, Axel Méndez y Tiago Rijo (Nacional).

Cerro Largo: Emiliano Jourdan (River Plate), Juan Moreno y Axel Pandiani (Miramar Misiones), Gabriel Chocobar (Oriental de La Paz), Alexander Hernández (Racing), Mateo Monserrat (Ferro Carril Oeste, Argentina), Santiago Cappi (Rampla Juniors), Diego Daguerre (Nacional), Pedro González (Olimpia, Paraguay), Santiago Marcel (Colón), Santiago Franca (Fénix).

Danubio: Joaquín Pereyra (Correcaminos, México), Ivo Constantino (Deportivo Morón, Argentina).

Defensor Sporting: Nicolás Medina (Atlanta, Argentina), Joaquín Valiente (Barcelona, Ecuador), Brian Montenegro (Nacional, Paraguay)

Deportivo Maldonado: Guillermo López (Nacional), Emiliano Mozzone (Sportivo Italiano, Argentina), Adrián Vila y Christian Tabó (Rampla Juniors).

Juventud de Las Piedras: Ignacio Mujica (Rentistas), Francis Mac Allister (Instituto de Córdoba, Argentina).

Liverpool: Ramiro Degregorio (Racing, Argentina), Felipe Barrenchea (Peñarol), Mathías Bernatene (Magallanes, Chile), Diego Romero (Nacional).

Montevideo City Torque: Valentino Wurth (Plaza Colonia), Sebastián Cáceres (Cerro).

Nacional: Baltasar Barcia (Boston River), Áxel Frugone (Cerro), Jhon Guzmán (Inter de Palmira, Colombia), Tomás Verón Lupi (Grasshoppers, Suiza), Agustín Vera (River Plate), Maximiliano Silvera (Peñarol).

Peñarol: Abel Hernández (Liverpool), Franco Escobar (Houston Dynamo, Estados Unidos), Facundo Batista (Atlético Nacional, Colombia), Washington Aguerre (Independiente Medellín, Colombia), Sebastián Britos (Universitario, Perú), Matías González (Danubio).

Progreso: Andrés Mehring (Academia Puerto Cabello, Venezuela), Fabricio Fernández (Al-Oroba, Emiratos Árabes Unidos), Santiago Viera (Amazonas, Brasil), Diego Sánchez (Albion), Federico Andueza (Chacarita Juniors, Argentina), Agustín Requena (Fénix), Facundo de León (River Plate), Sebastián Cardozo (Motagua, Honduras), Agustín Paz (Estudiantes de Caseros, Argentina).

Racing: Federico Varese (Juventud de Las Piedras), Sebastián da Silva (Miramar Misiones), Facundo Parada (Cerro Largo), Tomás Habib (Acassuso, Argentina).

Wanderers: Fabricio Formiliano (Unión Española, Chile), Jonathan Urretavizcaya (Juventud de Las Piedras), Nicolás Olivera (Progreso), Martín Campaña y Sergio Oriol (Peñarol), Darlin Mencía (Real España, Honduras), Luciano Cosentino (Atlético Goianiense, Brasil).