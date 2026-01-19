Joaquín Wigman, de Colonia Interior, el 17 de enero, durante el partido por la fecha 1 de la Confederación Sur, serie C, de la 22ª Copa Nacional de Selecciones, en el Campus Municipal Prof. Alberto Suppici.

El fin de semana se jugaron todos los torneos regionales: empezaron Litoral, Sur y Este, mientras que Litoral Norte jugó la segunda fecha.

La Copa Nacional de Selecciones salió a jugar en toda la cancha. Ya había iniciado una semana atrás el torneo del Litoral Norte, y el finde pasado se jugaron las fechas iniciales de los restantes, Litoral, Sur y Este. Entre victorias ajustadas y alguna goleada, el grito sagrado de Nuestro Mundial recorrió el país.

Segunda en el norte

Con la segunda etapa del Litoral Norte la tabla empieza a tomar otra agilidad. Además, jugaron todos por lo menos un partido, porque el fin de semana pasado fue el debut de Salto, que había cumplido con la fecha libre en la jornada inicial. Vale recordar que esta confederación hizo un solo grupo con las cinco selecciones, Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó, que jugarán una rueda todos contra todos. Tras esas cinco fechas, el último quedará eliminado y los restantes se cruzarán en semifinales, primero contra cuarto y segundo contra tercero.

Los resultados de la segunda fecha dejaron la paridad como denominador común. Paysandú fue contundente y derrotó 2-0 a Artigas, sumando sus primeros puntos tras la derrota inicial ante Rivera. En Tacuarembó, el local y Salto no pudieron sacarse ventajas y repartieron unidades tras un 1-1. Con estos resultados, Artigas, Rivera y Paysandú tienen 3 puntos, mientras que tacuaremboenses y salteños tienen uno cada uno.

Selección PTS PJ PG PE PP GF GC DG Paysandú 3 2 1 0 1 2 1 1 Rivera 3 1 1 0 0 1 0 1 Artigas 3 2 1 0 1 3 3 0 Salto 1 1 0 1 0 1 1 0 Tacuarembó 1 2 0 1 1 2 4 -2

Regional Este

En la serie A, Maldonado se llevó una buena victoria de visitante tras vencer a Río Branco 2-1, mientras que Treinta y Tres hizo valer la localía al vencer a Canelones Interior por el mismo marcador.

La serie B tuvo a Lavalleja como protagonista tras vencer a José Pedro Varela, también 2-1, pero los flashes se los llevó Zona Oeste con una goleada categórica de 4-0 ante Santa Clara de Olimar. Por su parte, en la Serie C, Cerro Largo sacó una luz de ventaja al derrotar 2-1 a Rocha, mientras que Chuy cumplió con la fecha libre.

En el torneo del Este, los grupos jugarán a dos ruedas, pero como dos series tienen cuatro selecciones y una sólo tres, habrá un sistema de corrección de puntajes para equilibrar los puntos.

Litoral: Guichón fue una aplanadora

La actividad en el Litoral no dio tregua. En la serie A, Fray Bentos fue sólido ante Nueva Palmira y le ganó 2-0 en el Liebig’s, mientras que Mercedes logró destrabar un partido durísimo frente a Young para terminar ganando 2-1 en el estadio Köster.

En la serie B, la nota de la jornada la dio Guichón, que no tuvo piedad y aplastó 5-0 a Vichadero, debutante en estos lares de la competencia. En el otro encuentro de la serie, Bella Unión consiguió tres buenos puntos como visitante al vencer 1-0 a Liga Agraria de Salto.

Este torneo se juega simple: todos contra todos, a dos ruedas en cada grupo, y pasan los dos primeros de cada lado a semifinales, en las que se cruzan primeros contra segundos en llaves eliminatorias.

Regional Sur: empató el campeón nacional

El Sur vivió una jornada de mucha intensidad futbolística. Florida cumplió con su gente al ganarle 2-1 a Canelones en el inicio del grupo A. En el B, Flores y Durazno dominaron sus encuentros: los porongueros vencieron 2-0 a Sarandí del Yi, mientras que la roja del Yi goleó 4-0 a San Gregorio de Polanco.

Finalmente, en la Serie C, Colonia se quedó con el duelo departamental ante Federación Colonia, al que le ganó 2-1, mientras que el partido entre las dos selecciones de San José terminó 1-1.