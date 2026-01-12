La Asociación Uruguaya de Fútbol envió a la FIFA el listado de las cinco sedes candidatas para la concentración de la selección celeste; el próximo 16 de enero el organismo internacional dará el veredicto final sobre la ubicación definitiva del equipo de Marcelo Bielsa.

Con el objetivo puesto en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) va dando pasos importantes (y obligatorios) en la planificación logística. Tras un proceso de evaluación técnica liderado por el cuerpo técnico y la dirección deportiva, la AUF oficializó este lunes ante la FIFA la lista de las cinco ciudades candidatas para albergar a la delegación uruguaya durante el torneo.

No es un paso menor: las selecciones ya no son solo equipos que viajan a jugar partidos, sino microorganizaciones móviles que deben optimizar las variables de convivencia, descanso y adaptación. Elegir dónde vivir durante el Mundial es, en el fondo, elegir cómo atravesarlo. No garantizará resultados, para eso está la cancha, pero reduce el azar, ordena la experiencia y hasta puede proteger la energía física y mental del plantel.

El top 5 celeste

Cumpliendo con el protocolo de FIFA, que exige la presentación de cinco opciones posibles, Uruguay seleccionó las siguientes sedes en orden de preferencia:

Playa del Carmen (México): La opción principal y favorita. Tampa (Estados Unidos) Atlanta (Estados Unidos) Boca Ratón (Estados Unidos) Austin (Estados Unidos)

Tener en cuenta que estas locaciones no fueron azarosas ni mucho menos. El director técnico Marcelo Bielsa, junto al preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, estudiaron las alternativas y en algunos casos realizaron visitas presenciales para ver de cerca la infraestructura, la calidad de los campos de entrenamiento y la privacidad de cada complejo.

Playa del Carmen: ¿el Complejo Celeste en México?

Según el comunicado oficial de la AUF, Playa del Carmen es la única sede que cumple con el 100% de los requisitos establecidos por el cuerpo técnico. Los factores determinantes incluyen la infraestructura integrada, que permite tener el alojamiento, las canchas y el área médica en un mismo recinto, evitando traslados que en otras ciudades superarían los 40 minutos.

Además, el complejo ofrece módulos independientes de alojamiento, lo que permitiría tener buena convivencia y privacidad, como de alguna manera la selección tiene habitualmente en el Complejo Celeste de Uruguay.

A pesar de la preferencia manifiesta por la sede mexicana, la decisión final no depende exclusivamente de la AUF: el próximo viernes 16 de enero será la FIFA quien determine oficialmente dónde se concentrará Uruguay. Este veredicto está sujeto a un sistema de prioridades basado en el ranking FIFA. En caso de que otra selección con mejor posición en el ranking haya solicitado la misma sede (en este caso, Playa del Carmen), Uruguay deberá desplazarse a su segunda o tercera opción.

El objetivo primordial de la delegación es asegurar un entorno que garantice el bienestar deportivo y mental de los jugadores durante los aproximadamente 30 días que durará la estadía inicial en el certamen norteamericano. En esa dirección, el viernes se sabrá si la celeste se afinca en suelo mexicano o si deberá mudarse a los campos estadounidenses.