La selección uruguaya volverá a pisar uno de los templos del fútbol mundial: el 27 de marzo enfrentará a Inglaterra en Wembley y la AUF confirmó cómo los hinchas uruguayos pueden comprar entradas.

Tras un final de 2025 que fue a los tumbos, con malos resultados y rendimientos en los últimos dos amistosos, y con cuestionamientos hacia el entrenador Marcelo Bielsa, el año mundialista empieza a tomar forma y Uruguay planea lo que viene: visitar a Inglaterra en Londres.

En esa dirección, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que están disponibles las entradas para el sector destinado a la parcialidad celeste en el Wembley, donde Uruguay se medirá ante Inglaterra en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. Más precisamente, el encuentro será el día 27.

Cómo comprar entradas

Para los hinchas que deseen acompañar a la celeste, el proceso de adquisición ya comenzó y se centralizará en el portal oficial del estadio.

Según la información oficial, para comprar las localidades hay que seguir una serie de pasos clave. Lo primero es el registro obligatorio: crear una cuenta en el sistema oficial del estadio antes de intentar comprar. Una vez dentro, al usar el enlace oficial el sistema dirigirá automáticamente a los sectores asignados para la hinchada uruguaya, donde se podrán comprar entradas con un límite de hasta 8 por usuario.

La AUF también replica la logística que la Football Asociation (FA) dispuso para el día del partido: las entradas serán exclusivamente digitales y llegarán por mail o a través de la aplicación del estadio una semana antes del evento. Además, se permitirá el ingreso a menores de 2 años y los menores de 14 deben ir acompañados por un adulto.

Antecedentes

Uruguay e Inglaterra protagonizan un duelo con historia: los creadores del fútbol y los primeros campeones del mundo. Además, se han enfrentado 11 veces entre partidos oficiales y amistosos; Uruguay tiene cinco victorias, frente a tres triunfos ingleses y tres empates.

El último antecedente en suelo británico se remonta a 1990, cuando Uruguay se impuso 2-1 en un amistoso previo al Mundial de Italia. Más cercano en el tiempo permanece el recuerdo imborrable del Mundial de Brasil 2014: el doblete de Luis Suárez selló el 2-1 para Uruguay.

Ahora el foco está puesto en el 27 de marzo, el equipo dirigido por Bielsa buscará sumar un buen rendimiento para tomar fuerza en la recta final de la preparación para el Mundial 2026, que tendrá posiblemente otros amistosos, aunque ninguno como este, en la catedral del fútbol.