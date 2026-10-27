Alexia Putellas y Harry Kane se quedaron con el Balón de Oro 2026

A Harry Kane se le abrió el arco. A sus 33 años, el exquisito y versátil centro delantero inglés fue galardonado con el Balón de Oro 2026, el prestigioso reconocimiento que por más de medio siglo ha entregado la revista France Football –con la votación de una centena de periodistas internacionales– al futbolista más destacado del último año en Europa, y que se ha convertido en un mojón insoslayable de la temporada futbolera, en gran medida, por la anticipación, especulación y repercusión que se intensifican en las redes sociales.

Premio para el huracán

Harry Kane descolla en el fútbol europeo desde hace una década. Inicialmente, como un goleador de pura raza, un definidor implacable y de infinitos recursos, pero, con el paso de los años y de su carrera, como un delantero completo, con una técnica y una visión de juego excepcionales en toda la zona ofensiva. El inglés, que debutó en el Tottenham Hotspur en 2009, cultivó una carrera notable, pero con un perfil más bajo y un poco más lejos de los focos que otros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que en los tiempos en que Kane se consolidaba en la Premier League –fue goleador de la liga en tres temporadas distintas– monopolizaban los balones de oro (se repartieron 13 entre 2008 y 2023).

El jugador pagó ciertas consecuencias por su fidelidad al Tottenham, con el que estuvo vinculado por 14 temporadas, para convertirse en el mayor artillero histórico del club (es también el máximo goleador histórico de la selección inglesa). Si bien los spurs son uno de los seis grandes de Inglaterra, el club londinense decayó considerablemente a partir de los 2000, cuando perdió protagonismo en el fútbol doméstico y en el continental y alternó graves períodos de crisis futbolística. Kane, que fue el símbolo del equipo, pasó entonces a estar asociado a la carencia de títulos y hasta se ganó la reputación de yeta, que se redobló cuando por fin decidió cambiar de club y aceptó la oferta del Bayern Munich en 2023 –fichaje récord en la liga alemana–, justo el año en que el conjunto alemán perdió la Bundesliga después de 11 campeonatos consecutivos.

Pero, con su pasaje al Bayern Múnich, Kane finalmente rompió la sequía en su palmarés individual y ahora ostenta cinco títulos con el conjunto bávaro, incluyendo el vigente bicampeonato en la liga alemana. Según el reglamento oficial del Balón de Oro, los votantes toman como base tres pilares esenciales: rendimiento individual, logros del equipo y clase combinada con juego limpio. Así, Harry Kane se impuso ahora a dos estrellas que parecían mejor perfiladas para el premio, o que en todo caso fueron el eje de la especulación previa, en parte, por otras rivalidades que subyacen en la disyuntiva: Kylian Mbappé, de Real Madrid, y Lamine Yamal, del Barcelona, que ocuparon el segundo y tercer lugar de la votación, respectivamente.

Las españolas despegadas

La ganadora del Balón de Oro femenino fue la catalana Alexia Putellas, histórica jugadora del Barcelona y la selección española, que este año pasó a defender los colores del London City Lionesses de Inglaterra. Putellas ya había ganado el premio en 2021 y en 2022, por lo que iguala el récord máximo de tres galardones individuales que ya ostentaba, desde el año pasado, su compatriota y excompañera del Barça, Aitana Bonmatí, que había ganado los tres seguidos desde 2023.

En su versión femenina, el Balón de Oro se entrega desde 2018 y solo hay dos jugadoras que lo ganaron por fuera de las españolas: la noruega Ada Hegerberg, que fue la primera galardonada, durante su larga estadía en el Lyon francés –considerado uno de los clubes más fuertes del mundo a nivel femenino–, y la estadounidense Megan Rapinoe, que lo ganó en 2019, cuando también ganó el Mundial con su selección y fue nombrada mejor jugadora del torneo.

La edición 2026 del Balón de Oro también entregó el Trofeo Kopa, que se otorga a futbolistas menores de 21 años, y en este rubro sí fue distinguido Yamal, seguido por su compatriota Pau Cubarsí y el francés Warren Zaïre-Emery; además, el vasco Unai Simón, arquero de la selección española, se quedó con Trofeo Yashin, que también fue para la arquera de la roja Cata Coll en la categoría femenina, mientras que el Trofeo Gerd Müller, otorgado a los máximos goleadores de la temporada, fue para Harry Kane y para la mexicana Charlyn Corral, que convirtió 49 goles jugando para el Pachuca.