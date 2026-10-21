Buena participación de los uruguayos en la Champions League

La de este miércoles fue una jornada con varios uruguayos en la Champions League. Federico Valverde fue capitán y jugó de lateral derecho en la goleada 4-1 del Real Madrid ante el Leipzig de Martín Demichelis; Lucas Torreira jugó los 90 minutos y tuvo un papel clave en el 4-2 de Galatasaray ante el Lille; Facundo Bernal no entró en el 1-0 del Betis sobre el Feyenoord; y Maximiliano Araújo fue titular en la llamativa derrota 3-2 del Sporting de Lisboa ante el LASK austríaco, que ganó por primera vez en la historia del torneo.

Galatasaray, con Torreira como titular y jugando todo el partido en el mediocampo, le ganó de visita al Lille, para sumar sus primeros tres puntos en las tres fechas. El equipo turco se puso en ventaja apenas iniciado el juego, pero los locales se repusieron rápidamente y lo dieron vuelta con un doblete de Soriba Diaoune. Galatasaray empató antes del entretiempo para cimentar la victoria que se empezó a gestar en el arranque del segundo tiempo, con una intervención crucial de Torreira que fue a buscar un córner al primer palo y propició, después de un roce, el gol en contra del zaguero rival. El nigeriano Víctor Osimhen puso cifras definitivas minutos después.

En el Real Madrid, Valverde fue capitán y titular, de regreso en su puesto menos favorito, el de lateral derecho, pero donde rindió como suele hacerlo, con gran despliegue defensivo –aunque sufrió un poco la marca del habilidoso noruego Antonio Nusa– y llegando siempre con criterio y peligro por la banda. Los merengues golearon en el Santiago Bernabéu, y se meten en el grupo de avanzada que marcha con puntaje perfecto después de tres fechas. En un primer tiempo complicado para el Madrid, con un par de salvadas que nunca faltan de Thibaut Courtois, se adelantó después de una llegada al fondo de Valverde y un centro que derivó en un rebote suelto, que Bernardo Silva empujó al gol. En el segundo tiempo, el equipo de José Mourinho resolvió el partido con un gol de Arda Güler y dos golazos, uno de Kylian Mbappé y otro del marfileño Yan Diomandé.

Maxi Araújo cierra la participación uruguaya –Bernal no tuvo minutos en el Betis– en la jornada de Champions, que como ya es habitual fue titular en el Sporting de Lisboa, donde juega como lateral izquierdo. Sin embargo, su equipo cayó y perdió el invicto en casa, frente al LASK, que hizo historia con su primera victoria en el torneo. El colombiano Luis Suárez adelantó a los locales con gol de penal a los cinco minutos, pero la visita lo dio vuelta y se puso 3-1 a los 68. Suárez, que anda con la pólvora seca y llegó a 11 goles en 11 partidos, descontó sobre el final para darle a los últimos minutos un aire incierto, pero el resultado no se movió.

En el resto del miércoles, la goleada más llamativa fue la del Como italiano, que le ganó 4-1 al Manchester United con dos goles de Nico Paz (2′ y 57′), uno de Anastasios Douvikas (49′) y otro de Jacobo Ramón (76′); Joshua Zirkzee descontó para los ingleses. En el Allianz Arena, Bayern Munich y Arsenal empataron 2-2 en el duelo más atractivo, y ambos siguen invictos en el torneo. Eberechi Eze abrió el marcador para los ingleses a los 26 minutos y Alphonso Davies empató a los 38. En el complemento la reacción alemana tuvo como figura a Harry Kane, pero el Arsenal volvió a marcar a los 83 minutos y se llevó un punto. El Inter le ganó 1-0 al Shakhtar Donetsk con gol de Carlos Augusto a los 77 minutos, a pesar de quedarse con diez por la expulsión de Alessandro Bastoni a los 68. Aston Villa venció 3-1 al Viking con goles de Ross Barkley, Emiliano Buendía de penal y un gol en contra de Henrik Heggheim. Por último, Brujas le ganó 3-0 al Lens.

Después de tres fechas, solo cinco equipos ganaron todos sus partidos: Real Madrid, Betis, PSG, Aston Villa y Liverpool, los cinco con 9 puntos. El PSG lidera por diferencia de gol (+9), la misma que tiene el Aston Villa, pero con más goles a favor.