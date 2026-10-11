Clausura 2026: últimas cinco fechas con final abierto

A cinco fechas del final, el Clausura entra en su tramo decisivo y cada fin de semana se juegan puntos clave tanto en la pelea por el título como en la lucha por evitar el descenso. En esta fecha Torque le ganó 1-0 a Danubio y quedó como líder. Detrás quedó Liverpool, que no pasó del 1-1 ante Deportivo Maldonado. Terceros están Peñarol, que rescató un empate agónico ante Progreso y desaprovechó la chance de alcanzar al ciudadano en lo más alto, y Nacional, que sigue en alza y está para pelear el torneo.

Torque volvió al triunfo tras sumar apenas un punto de los últimos nueve, y con la cabeza puesta en la ida de la semifinal de la Sudamericana ante Atlético Mineiro. En el Charrúa le costó encontrar su juego y se topó con el arquero Mauro Goicoechea, pero a los 13 minutos del segundo tiempo Salomón Rodríguez cabeceó un córner de Gonzalo Montes para el 1-0. Danubio sigue muy complicado en la lucha por la permanencia.

Liverpool dominó el primer tiempo en el Domingo Burgueño con presión alta y línea de tres centrales, aunque generó pocas situaciones claras. En el complemento, Diego Romero, que había entrado por el lesionado Facundo Barceló, abrió el marcador con un golazo de taco. Los cambios de Gabriel Di Noia en el entretiempo le dieron otra cara al Depor, que creció en el final y empató con un remate de Juan Manuel Ramos.

Progreso fue una piedra en el zapato de Peñarol en el Centenario. El último de la tabla anual se replegó y le cerró los caminos a un carbonero impreciso. A los 25 Nahuel López puso el 1-0 con un golazo desde afuera del área. Diego Aguirre pasó a línea de cuatro y sumó a Abel Hernández junto a Matías Arezo, pero su equipo siguió sin claridad. En la hora, tras un desborde de Franco González, Hernández empujó la pelota en la línea para el 1-1. Peñarol sigue primero en la anual, aunque volvió a dejar puntos ante el peor equipo de la temporada.

Descenso en juego

En la fecha 10 hubo tres partidos clave en la zona baja, donde Progreso y Danubio están prácticamente descendidos y Wanderers y Cerro pelean por esquivar el tercer lugar que manda a la B. El villero igualó al bohemio en la tabla del descenso, aunque sigue abajo por diferencia de goles. Cerro Largo, que perdió el domingo, quedó apenas un punto arriba de ambos.

Cerro le ganó 3-2 a Defensor Sporting en el Franzini en una remontada heroica: perdía 2-0 con goles de Xavier Biscayzacú y Brian Montenegro y jugaba con uno menos por la expulsión de Damián Suárez. Los cambios de Alejandro Cappuccio dieron vuelta el partido: Agustín Miranda descontó de cabeza a los 77, Alejo Macelli empató también de cabeza a los 86 y, en tiempo cumplido, Bruno Morales convirtió un polémico penal cobrado por VAR. La derrota terminó con el ciclo de Mauricio Larriera en Defensor.

Boston River venció 3-1 a Wanderers en el Viera y le dio a Jorge Cazulo su primer triunfo como técnico. Martín González abrió el marcador tras un córner y Facundo Labandeira empató antes del descanso. En el complemento, con Wanderers volcado al ataque, el ingreso de Nicolás Siri fue decisivo: una contra que él inició terminó en gol en contra de Nicolás Cabral, y en la hora el propio Siri cerró el partido de cabeza.

Albion, por su parte, le ganó 1-0 a Cerro Largo en Melo y sumó su segunda victoria seguida, ambas con Diego Franco como DT. El pionero fue superior, pero chocó con el arquero Pedro González, figura del local, y recién a los 77 pudo marcar, cuando Álvaro López empujó un rebote tras una llegada de Francisco Ginella. Albion tomó distancia de la zona roja, mientras que Cerro Largo quedó hundido y le quedan, al igual que Central Español, Cerro y Wanderers, cinco finales para evitar el descenso.

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