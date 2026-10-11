Del verbo ilusión: Nacional le ganó a Central Español y va por el Clausura

Tiziano Correa, con un golazo, le dio el triunfo 1-0 al tricolor, que fue de más a menos y pasó del dominio al sufrimiento en el Centenario.

“Este es el año del bolso, no le falles a tu gente” fue el cántico de la hinchada de Nacional una vez que se selló el triunfo. La historia de una temporada torcida empezó a enderezarse y el equipo que parecía a la deriva está en condiciones de pelear por el Clausura.

El tricolor le ganó 1-0 a Central Español, igualó a Peñarol en el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo corto y está a atrás de Montevideo City Torque y Liverpool, al que debe enfrentar.

En contrapartida, Central Español sigue sin ganar por la liga desde la llegada de Antonio Pacheco y, más allá de lo que marca la engañosa tabla de promedios, es el equipo más comprometido para acompañar a Danubio y Progreso a la segunda división. Arranca la línea final de cinco fechas siendo el tercero con mayor porcentaje de descenso.

Su mejor versión

El primer tiempo de Nacional fue muy bueno. Tras ganar el clásico, Daniel Carreño había declarado que estaba contento con los resultados, pero que tenía que lograr que su equipo jugara más. El rendimiento, sin dudas, es creciente y, si bien pudo demorar más de lo previsto, el tricolor mezcla resultados y funcionamiento en la recta final de la temporada, lo que lo deja expectante de algo que parecía una ilusión lejana: pelear por el Clausura.

El entrenador encontró el sistema; Sebastián Coates, de líbero, da seguridad y ordena, mientras que Lucas Rodríguez como volante tapón recupera y hace todos los relevos. El gran crecimiento vino por las bandas, con Gastón Martirena y su calidad por derecha y una evolución grande de Camilo Cándido, que jugó un gran encuentro dejando el surco por la izquierda.

Además, Nacional es un equipo dinámico que presiona mucho y bien. Con balón logró circuitos y juego asociado con varias combinaciones que merecieron goles que no fueron. El tricolor tuvo muchas situaciones, incluso algunas poco creíbles de fallar, pero solamente se fue 1-0 al descanso.

El festejo llegó con un gran disparo de Tiziano Correa, que hizo todo con la zurda: el control y el disparo. Tomó el balón a 25 metros del arco y sacó un remate potente que se metió en el ángulo de Emiliano Márquez, que no tuvo nada para hacer.

Central Español fue superado, no logró imponerse. Aun así, tuvo un cabezazo de Marcos Montiel que le salió muy al medio y, sobre el final, logró salir del asedio y tener aproximaciones sobre el arco de Alexis Martín Arias. Pacheco tuvo que cambiar al golero: salió Márquez lesionado e ingresó Federico Pintado.

Del control a la tensión

Nacional siguió manejando la pelota, el ritmo e imponiendo las condiciones para el desarrollo del encuentro. Tuvo situaciones para ampliar, pero entre Pintado, el palo derecho del arco de la Ámsterdam y una mala definición de Maximiliano Gómez, que falló de forma poco creíble, lo impidieron.

Carreño intentó cambios que no resultaron, como los ingresos de Rubén Botta o Tomás Verón Lupi. El entrenador cambió el esquema, que pasó a 4-4-2 y, en el epílogo, quedó con línea de cinco. Si bien Central Español no inquietó, el resultado era corto y el nerviosismo invadió las tribunas en el Centenario, sobre todo por la importancia de los puntos en disputa.

Nacional terminó sufriendo. Hubo un tiro libre de Lucas Pino que Martín Arias sacó volando con los puños y un tiro de esquina que a la defensa tricolor le costó despejar. Botta, que no entró bien, recibió todas las recriminaciones de la tribuna en un cierre de nerviosismo para el tricolor, que terminó pidiendo la hora.

Con el pitazo de Leodán González, hubo desahogo y festejo. El público tricolor, por primera vez en el año, se siente en condiciones de pelear para retener el título de campeón uruguayo. En el Clausura, igualó a Peñarol y solamente está atrás de Montevideo City Torque y Liverpool.