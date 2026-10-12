Gran comienzo de Nacional en la Liga Sudamericana

Nacional comenzó con una gran victoria su participación en la Liga Sudamericana de Básquetbol al derrotar 106-96 a Regatas Corrientes, en Loja, Ecuador. El tricolor revirtió un comienzo complicado, en el que su rival se destacó por el goleo y los aciertos desde el perímetro, y construyó la ventaja a partir del aporte del dominicano Luismal Ferreira y del estadounidense Andrew Goudelock. Aunque llegó a sacar una diferencia importante, el equipo uruguayo sufrió en el último cuarto, cuando los argentinos llegaron a empatar el marcador en 87, pero logró cerrar el partido con aciertos decisivos.

Un día después, el sábado, el equipo dirigido por Álvaro Ponce sumó su segunda victoria, 97-90 ante Corinthians, y aseguró su clasificación a los cuartos de final tras el triunfo del domingo de los brasileños 79-63 ante Regatas. De esta manera, Nacional afrontará su último partido del grupo B ante el local Jorge Guzmán con el pasaje a la siguiente fase garantizado. El equipo uruguayo busca volver a pelear por el título que conquistó en 2024 y competir por un torneo históricamente dominado por clubes argentinos y brasileños.