La recta final: se juega la fecha 13 del Clausura

El sábado juega el líder de la anual, el domingo los tres de arriba del torneo, y el lunes se cierra la etapa con un partidazo.

Este sábado se pone en marcha la fecha 13 del Torneo Clausura, que se extenderá hasta el lunes. Liverpool, Montevideo City Torque y Nacional lideran la puja por el torneo corto que habilita un lugar en la definición del campeonato uruguayo, y enfrentarán a sendos rivales el domingo. Peñarol jugará el sábado con la misión, y la presión, de mantener la punta de la tabla anual, y el lunes estará atento a lo que haga Deportivo Maldonado que le pisa los talones.

Así arranca

El campeón del Apertura abre la etapa en el Parque Roberto. Un Racing de flojo Clausura recibe en su casa a Cerro Largo, que viene de ganar y por ahora respira con aire por fuera de los puestos del descenso. El juego arranca el sábado a las 10.00.

A las 13.00, en el Tróccoli, se produce el choque directo más importante de la fecha en la zona baja, cuando Cerro reciba a Central Español. El villero ha conseguido también cierto alivio y quiere perfilarse definitivamente del lado de la permanencia en el cierre del torneo, donde se ha ubicado menos por buenos resultados propios que por malos resultados ajenos; sin ir más lejos, resultados que involucran precisamente al palermitano, de pésima racha negativa (una única victoria en el torneo y nueve derrotas, apenas alternadas con un par de empates), al que solo le sirve sumar de a tres para zafar.

El sábado se cierra con el juego entre Peñarol y Wanderers, que va desde las 16.30 en el Parque Saroldi, con el carbonero aun cumpliendo su sanción fuera de su cancha y sin su público. El equipo de Diego Aguirre mantiene la punta de la tabla anual, pero juega mal desde hace rato y lleva tres fechas sin ganar, con lo que Deportivo Maldonado puede empezar a disputarle el liderazgo de la acumulada si no suma de a tres frente al bohemio. Partido de altísimo riesgo para Peñarol y para Aguirre, que no le encuentra la vuelta. Los dirigidos por Mathías Corujo, por su parte, jugarán prácticamente una final por la permanencia, ubicados por ahora en la última casilla de salvación, apenas arriba en el promedio de Central Español.

Todo puede pasar

Progreso, que sigue dando batalla, aunque su permanencia sería un milagro, pone en marcha la actividad dominguera recibiendo a Defensor Sporting en el Parque Paladino. El violeta, que cambió de técnico por segunda vez en la temporada, pero no repunta con el interinato de Andrés Rodríguez, solo piensa en sumar para evitar complicarse con el promedio el año que viene. Una derrota del gaucho lo confirmaría como el primer descendido de la temporada.

Boston River atraviesa una situación similar al violeta, aunque menos comprometida, y el cambio de técnico, con la llegada de Jorge Cazulo, no termina por encaminar al equipo, que en la última cayó ante Cerro Largo. Ahora, el sastre recibe a uno de los rivales más peligrosos: un Montevideo City Torque que llega envalentonado por el triunfazo de entre semana por la Copa AUF Uruguay y por la chance de quedar, al menos transitoriamente, como puntero del Clausura –y terciando en la anual– si suma de a tres. El partido va a las 13.00 en el Campeones Olímpicos de Florida.

Desde las 16.30, Danubio recibe a Nacional en el María Mincheff de Lazaroff. El franjeado de Leonel Rocco mantiene la ilusión de escapar al descenso, basada más en la matemática que en el juego, y recibe a un tricolor con ganas de sacudirse el tropezón ante Liverpool que le puso freno en sus aspiraciones de ir por el Clausura.

El domingo se cierra con el líder del torneo. Liverpool recibe a Juventud en el Parque Viera a las 20.00, con intenciones de extender su admirable racha, después de salir intacto y con 7 de 9 puntos de los duelos ante Nacional, Peñarol y Deportivo Maldonado, que lo ha postulado como candidatazo al título. El pedrense de Sergio Blanco, definitivamente lejos de los puestos de clasificación a copas, juega ya sin grandes objetivos en la temporada, pero más allá de su irregularidad ha mostrado buen fútbol y sin dudas tiene con qué complicar al líder si hace un buen partido.

La etapa se corona el lunes con un prometedor choque entre Albion y Deportivo Maldonado en el Franzini, a las 20.00. El pionero, que también cambió de conducción en la recta final del torneo, se mantiene invicto desde la llegada de la dupla de Diego Franco y Federico Macías, que parecen haber recuperado las virtudes que mostró el equipo en el Apertura y sumaron cuatro victorias al hilo, incluyendo la que bajó a Torque de la punta. El depor de Gabriel Di Noia buscará romper esa buena racha para mantenerse en la pelea por la tabla anual, y jugará con resultado visto, incluso con chances de ser líder si Peñarol no gana.