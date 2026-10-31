Central Español dio el golpe y le ganó a Cerro un partidazo clave por el descenso

El equipo palermitano, que no ganaba desde la primera fecha, se impuso de visita en el Tróccoli y entreveró todo en la parte baja; a primera hora, Racing volvió a la victoria ante Cerro Largo.

Este sábado arrancó la fecha 13 del Torneo Clausura, que a las puertas de una definición muy apretada, tanto arriba como abajo, ya tuvo un par de partidos bien cargados de emoción e intensidad.

La nota del día la puso Central Español, que le ganó 2-1 a Cerro de visita en el Tróccoli, en una verdadera final por el descenso, es decir, jugada con garra y corazón. El palermitano, que acumulaba seis derrotas consecutivas y que solo había ganado en la primera fecha, tuvo su mejor expresión colectiva en el momento justo, para resolver un partido en el que arrancó mejor que el rival, pero que amenazó con complicarse tras una gran reacción del villero. Con esta victoria, Central Español salió de la zona de descenso, a donde mandó a Cerro; en el medio quedó Wanderers, que juega contra Peñarol.

Con el corazón en la mano

El equipo de Antonio Pacheco, que no había podido ganar por el Clausura desde que asumió como técnico en agosto, comandó las acciones desde el arranque del partido con una decisión y una convicción en el juego que no había mostrado hasta ahora, que evidenciaron la urgencia de este resultado para el palermitano.

El arquero de Cerro, Yonatan Irrazábal, tuvo un par de importantes tapadas sobre los primeros minutos, una de ellas notable con una estirada sobre la derecha para sacarle el tiro de primera a Fernando Camarda.

Pero el atacante palermitano iba a tener revancha poco después, cuando abrió el marcador con un golazo, sobre el minuto 24, después de recibir al borde del área, hamacarse y enganchar dos veces, para hacerse el espacio y sacar un zurdazo arriba que pegó en el horizontal y entró.

En el complemento, Cerro cambió el trámite que era favorable a la visita y empezó a sumar méritos para empatar. Cristian Barros falló de cabeza una palomita que salió apenas ancha sobre el arranque de la segunda parte.

Ya sobre los 15, el villero inclinaba la cancha hacia el arco de Federico Pintado; un centro desde la derecha dio en la mano del defensor palermitano Ignacio Rodríguez, y Brahian Alemán cambió penal por gol para igualar el marcador.

Con el empate, Cerro se envalentonó y se fue a buscar la victoria. Central apostaba a encontrar espacios de contra. Esto fue lo que terminó por torcer el partido a su favor, cuando el cordobés Jonathan Dellarossa, que había entrado minutos antes, se filtró por el costado derecho del fondo cerrense y recibió un gran pase en profundidad para zafar de la salida de Irrazábal y definir con el arco vacío.

Los últimos minutos, con Cerro jugado en ataque para empatar, y Central agazapado esperando otra contra, fueron para el infarto. Pero el marcador ya no se movería: triunfazo del palermitano que sacude todo en la parte baja.

Racing volvió al triunfo

Este mismo sábado Racing le ganó 3-1 a Cerro Largo en el Parque Roberto. El partido se le abrió temprano al equipo de Cristian Chambian. En una de las primeras, tras un tiro libre sobre el costado izquierdo, la pelota le dio en la mano a Santiago Franca dentro del área y el árbitro Javier Feres no dudó en pitar la pena máxima, que Tomás Habib cambió por gol con gran tiro cruzado.

Promediando la primera parte, una mala salida del fondo arachán fue aprovechada por Sebastián Da Silva, otro delantero encendido que tiene el cervecero (convirtió por tercer partido consecutivo), para meterla contra el palo con algo de fortuna tras un rebote.

En el arranque del complemento, un córner a favor de Cerro Largo derivó en una pelota dividida al borde del área que Yuri Oyarzo fue a disputar con intenciones de salir de contra y que Sebastián Assis cortó yendo con la pierna muy arriba. Feres le sacó la roja directa al capitán arachán. Oyarzo reaccionó y también vio la roja. Ni la falta ni la reacción de Oyarzo fueron tan agresivas como parecieron, por lo que el VAR llamó al árbitro para que revise la incidencia, pero Feres mantuvo las dos expulsiones.

Pocos minutos después, Da Silva volvió a robarla arriba, arrancó a pura potencia, tiró un caño y después definió a colocar de zurda. Un golazo para sentenciar el juego, aunque después Feres cobró un dudoso penal para Cerro Largo y Elías de León puso el descuento a falta de más de 20 por jugar.

El arachán tuvo alguna para otro descuento que lo hubiera puesto en partido, pero no estuvo fino y el resultado ya no se movió.