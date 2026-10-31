Liga Uruguaya: Aguada se recuperó y vapuleó a Atenas

Jamil Wilson, el 20 de octubre, durante el partido frente a Nacional en la cancha de Malvín.

Urunday Universitario consiguió su primera victoria ante Larrañaga, en la continuidad de la cuarta fecha, que se cierra este sábado con un partidazo.

Este viernes hubo otros dos juegos correspondientes a la cuarta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que se había iniciado con la victoria de Biguá, líder invicto del torneo, y de un Goes que viene pisando fuerte en el arranque.

El aguatero retoma la senda

Aguada, que venía de caer sorpresivamente ante Larrañaga en la fecha anterior, cerró la jornada del viernes con una contundente victoria por 84-57,de visita en el repleto gimnasio Borderes de Atenas. Al partido prácticamente le sobró el segundo tiempo, porque el equipo de Leandro Taboada fue intenso y efectivo desde el arranque, implacable desde la línea de tres y con tanteos repartidos; se fue al entretiempo con casi 20 puntos de ventaja que, a pesar de que después bajó el ritmo, resultaron irremontables para el conjunto local.

Davaunta Thomas lideró el goleo aguatero con 18 puntos, secundado por Joaquín Rodríguez, que aportó otros 13 desde la banca, mientras que Demetrius Treadwell se hizo fuerte en el rubro de los rebotes con 13 en total, varios de ellos ofensivos, donde la visita también dominó. En los locales, el canadiense Emanual Shepherd cosechó un doble-doble con 15 puntos y 12 rebotes.

El próximo miércoles Aguada jugará el clásico ante Goes en el Palacio Peñarol, mientras que Atenas visita a Larrañaga en el juego que abrirá la quinta fecha, el lunes.

Victoria clave del estudioso

Urunday Universitario, por su parte, se quedó con un punto clave en duelo directo de la pelea por el descenso, al ganarle por 90-71 a Larrañaga, en su primera victoria del torneo.

Larrañaga, que reforzaba la ilusión después del enorme triunfo ante Aguada, queda complicado, teniendo en cuenta que arranca con tres puntos menos la temporada, por una sanción.

El verde arrancó mucho mejor el juego en el gimnasio Osvaldo Dohir del Prado, y sacó en el primer cuarto ventaja a partir de los tiros de Bruno Curadossi y de la conducción de Mateo Sarni, aunque la visita niveló las acciones a partir del segundo cuarto y se fue al entretiempo apenas un doble abajo.

Sin embargo, el equipo de José Ángel Samaniego recuperó la superioridad en el segundo tiempo y encaminó la clara victoria volviendo a sacar ventaja de dos dígitos en el tercer período. Curadossi sumó 19 tantos para liderar la estadística del partido, mientras que Sarni se lució con 9 asistencias y 5 rebotes. Agustín Gentile fue dominante bajo el tablero, anotó 12 puntos y agarró 10 rebotes.

Se cierra la cuarta

Este sábado se cierra la cuarta etapa de la Liga Uruguaya, con el prometedor choque entre Hebraica Macabi y Malvín en Villa Biarritz. Ambos equipos tuvieron un arranque irregular en el torneo y buscan empezar a afirmarse.

Con Nacional en plena participación en la Liga Sudamericana, queda pendiente el clásico ante Peñarol que se había fijado para esta cuarta etapa, todavía sin confirmación de día y hora.