Liga Uruguaya: Biguá le ganó a Defensor Sporting y lidera invicto

Bernardo Barrera de Defensor y Donald Sims de Biguá, el 29 de octubre de 2026,en el Club Biguá de Villa Dolores

Además, Goes le ganó a Unión Atlética y se afirma como escolta en el arranque de la cuarta fecha, que sigue este viernes con Urunday Universitario-Larrañaga y Atenas-Aguada.

Este jueves arrancó la cuarta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Biguá le ganó a Defensor Sporting el duelo de equipos que llegaban invictos, con lo que el conjunto de Villa Biarritz mirará el resto de la etapa desde lo alto de la tabla, con cuatro ganados en cuatro jugados. Le sigue de cerca Goes, que después de perder en la primera frente al fusionado, se rehizo con triunfazos ante Nacional y Malvin, y este jueves superó a Unión Atlética en la Plaza de las Misiones.

También Peñarol sigue invicto, pero solo disputó dos partidos: se pospuso su juego de la segunda fecha ante Defensor Sporting, al igual que el clásico ante Nacional previsto para esta cuarta fecha, postergaciones en ambos casos originadas en los compromisos de los rivales carboneros en la Liga Sudamericana, donde el violeta ya quedó eliminado y el tricolor busca su pasaje a semifinales.

Bernardo Barrera de Defensor, el 29 de octubre de 2026,en el Club Biguá de Villa Dolores Foto: Rodrigo Viera Amaral

Dos que se ilusionan

De local en su gimnasio de Villa Biarritz, Biguá se impuso por 89-82 a Defensor Sporting en un partido muy parejo y peleado, en el que el pato sacó puntos de ventaja clave en el arranque y en el cierre. La figura fue el joven Thiago Rodríguez, de 20 años, que lideró el tanteo del partido con 21 puntos, además de sumar 7 asistencias y 7 rebotes, entre ellos uno ofensivo clave sobre el final, donde sacó un par de faltas para sentenciar el juego desde los libres cuando el fusionado se había puesto a un triple.

Theo Metzger contribuyó con un doble-doble, con 16 puntos y 11 rebotes, mientras que Donald Sims, que estuvo errático en tiros de campo (4/15), sumó 14 puntos para el equipo de Léo Costa. En Sporting cabe destacar el partido del estadounidense Mustapha Heron, que se afirma en el equipo de Gonzalo Brea y lideró los rubros de tanteo (20) y de rebote (8).

Goes ratifica su gran arranque de torneo con una categórica victoria por 97-83 ante Unión Atlética en la Plaza de las Misiones. El extranjero Ja'heim Hudson se destacó con 20 puntos y 8 rebotes, mientras que Manuel Mayora aportó 16 tantos y 10 asistencias para el equipo de Marcelo Signorelli. En la visita, que ya no cuenta con el extranjero Danny Pippen, sigue siendo gran protagonista el estadounidense Marcus Thomas, que anotó 24 puntos, además de 7 asistencias y 5 rebotes. Para Goes, el triunfo es clave y lo envalentona de cara al clásico que jugará frente a Aguada el próximo miércoles en el Palacio Peñarol.

Sebastian Ottonello de Biguá y Danjel Purifoy de Defensor, el 29 de octubre de 2026, en el Club Biguá de Villa Dolores Foto: Rodrigo Viera Amaral

La cuarta sigue el viernes

Este viernes hay un duelo caliente en la zona baja: Urunday Universitario, que todavía no conoce el triunfo en lo que va del torneo, recibe desde las 19.15 a Larrañaga, que viene de dar la sorpresa ante Aguada, aunque marcha último debido a la sanción de tres puntos menos que arrastra de la Liga de Ascenso por incidentes en un partido ante Colón.

Seguido a ese juego, desde las 21.30, Atenas recibe en el Antonio María Borderes a Aguada, que precisamente buscará reponerse de la caída ante Larrañaga.

Ambos partidos serán televisados por VTV Plus a través de Antel TV, Montecable y algunos cables del interior, además de transmitirse por Basquetpass, la plataforma digital para abonados.