Rentistas-Atenas es el mejor partido del fin de semana, mientras que el líder, Plaza Colonia, va con River Plate; Miramar Misiones jugará una final ante Cerrito por el descenso, donde puede bajar Uruguay Montevideo.

Quedan cuatro fechas para que termine la fase regular y en este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año.

Plaza Colonia lidera con 48 puntos, Atenas de San Carlos tiene 45, Oriental de La Paz, Rentistas y Colón 42, Fénix y Cerrito 41, River Plate y Huracán 37, La Luz 35, Paysandú 32, Miramar Misiones 31, Tacuarembó 27 y Uruguay Montevideo 26.

El descenso se decidirá en los escritorios, ya que hay una moción aprobada por el Consejo de Liga para eliminarlos. El tema seguirá los procesos correspondientes en la Asociación Uruguaya de Fútbol y debe resolverse antes de la finalización de la fase regular.

Si se mantiene todo como está, los últimos dos de la tabla de promedios bajan a la vieja C. Uruguay Montevideo depende de un milagro para mantener la categoría; debe ganar los 12 puntos que quedan en disputa y que pierdan todo Miramar Misiones y Paysandú. La lucha apasionante es entre La Luz –actualmente el peor ubicado–, el cebrita, Cerrito y los sanduceros por evitar el cupo restante.

Mucho en juego

La fecha se abre el viernes en el Parque Palermo a las 20.00. Colón, que está en zona de playoffs, recibe a Huracán de Paso de la Arena, que quiere arrebatarle el puesto jugándose una de sus últimas cartas. Gran choque entre rivales directos para poner a rodar el balón; lo arbitrará Kevin Fontes.

El sábado, a las 14.00, el Parque Capurro le abre las puertas a una de las últimas chances de Fénix por el ascenso directo. Recibe a Paysandú, que está en la pelea por mantener la categoría y necesita puntos sabiendo que hay choques entre rivales directos en esa lucha. Felipe Vikonis será el juez.

La continuidad sabatina viaja al Goyenola; a las 17.00 Tacuarembó va con La Luz, con Pablo Silveira en el arbitraje. El equipo del norte es el único que no está jugando por nada a futuro inmediato, está lejos de la zona de playoffs y tranquilo en los promedios, pero necesita sumar pensando en la permanencia de 2027. Los malos resultados llevaron al cambio de entrenador; debutará Nelson Olveira. Los merengues vienen de tres partidos sin perder, pero están en descenso directo.

El sábado se cierra con uno de los partidos de la fecha: Miramar Misiones va con Cerrito a las 20.00 en el Charrúa. El cebrita creció desde la llegada de Martín Siri a la dirección técnica. El auriverde viene de ganarles a Plaza Colonia y Tacuarembó en fila. Los de Damián Enríquez pelean a dos puntos; en esta fecha pueden quedar en zona de playoffs o caer al descenso directo. Esteban Guerra impartirá justicia.

Domingo bien arriba

A las 14.00, en el Prandi, Plaza Colonia recibe a River Plate. Para los locatarios es fundamental volver al triunfo, ya que sumaron solamente dos puntos de los últimos nueve. El darsenero se juega una de sus últimas chances de llegar a playoffs, viene de ganar, aunque entre semana quedó eliminado de la Copa Uruguay tras perder por penales ante Boston River. Leandro Lasso será el juez.

A las 17.00, con Santiago Motta en el arbitraje, habrá un partidazo en el Complejo Rentistas entre el locatario y Atenas de San Carlos. De ganar, los bichos colorados igualarían a su rival de turno. Los carolinos buscan seguir en la lucha por el ascenso directo, consolidándose como una de las grandes sorpresas del torneo.

La fecha se cierra en el Parque Palermo, a las 20.00, con Andrés Martínez como juez central. Oriental de La Paz va con Uruguay Montevideo, que puede bajar este fin de semana. Incluso llegará sin chances en caso de que sume Paysandú o gane Miramar. Si no sucede ninguna de las dos cosas, deberá obtener un triunfo para seguir con chances. Los paceños vienen de varios golpes tras perder puntos en los escritorios por el partido ante Plaza Colonia y caer en cancha con River Plate. Dejaron la cima de la tabla, y si no vuelven a sumar de a tres se les puede complicar el ingreso a playoffs.