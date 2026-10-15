La fecha 11 del Clausura tensa el campeonato arriba y abajo

Faltan cinco fechas para el cierre del Clausura y prácticamente todos los equipos juegan por puntos fundamentales para sus respectivos objetivos. La fecha 11 se disputa desde abajo hacia arriba, porque arranca este viernes con un enfrentamiento directo en la pelea por mantener la categoría y sigue el sábado con otros riesgosamente implicados en el descenso, mientras que en el cierre de la etapa se cruzan entre sí cuatro de los cinco que encabezan el torneo, con promesa de partidazos.

La fatídica en juego

La fecha se pone en marcha este viernes a las 19.00 en el Tróccoli, donde Cerro recibe a Cerro Largo. El villero viene acumulando méritos para escapar al descenso, y con el heroico triunfo ante Defensor Sporting en la última, se ubicó al límite de la salvación: quedó igualado (tanto en puntos como en promedio, aunque abajo por diferencia de goles) con Montevideo Wanderers –actualmente el último de los que se salvan– y muy cerca de Central Español y de Cerro Largo, su rival de turno. Una victoria en casa para los de Alejandro Cappuccio puede ser determinante para su objetivo y complicaría mucho al arachán, que no ha ganado en diez fechas del Clausura y no consigue enderezarse.

La etapa continúa en la mañana del sábado, con otro partido que se juega mirando la tabla fatídica: si Progreso pierde, será el primer descendido. El gaucho, que recibe a Juventud en el Parque Paladino a las 10.00, está prácticamente condenado a jugar en la B la próxima temporada, pero busca evitar una sentencia demasiado prematura y mantener al menos la ilusión matemática para pelear como lo ha hecho durante el Clausura, en el que marcha en mitad de tabla. El pedrense, por su parte, viene sólido en el torneo y va a La Teja a buscar puntos importantes, porque está a tiro de los de arriba y también aspira a entreverarse en los puestos de clasificación internacional, aunque todavía está un poco lejos.

A las 13.00, un Racing que no ha podido recuperar la firmeza que le permitió coronarse en el Apertura, recibe a Montevideo Wanderers en el Parque Roberto. El bohemio no tiene margen de error en la puja por mantener la categoría, pero tiene además otros alicientes, porque su buena temporada lo tiene actualmente en el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana, al que buscará aferrarse.

La jornada del sábado se cierra a las 16.00 en el Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River recibe a Defensor Sporting en el partido con menos incidencia en las zonas críticas de las tablas. Ambos equipos protagonizan temporadas decepcionantes y encaran esta recta final del campeonato con nuevos entrenadores que pretenden encaminar su ciclo a futuro.

Juegan los de arriba

El puntero del Clausura, Montevideo City Torque, da inicio a la actividad dominical de la etapa con la visita a Albion a las 10.00 en el Franzini. El equipo de Marcelo Méndez viene de una durísima derrota en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana y deberá reponerse para mantener su liderazgo del torneo, ante un pionero que también cambió la conducción y da señales de repunte, después de abrochar consecutivamente sus primeras dos victorias del torneo.

A las 15.00, el fútbol se muda a Jardines del Hipódromo para otro duelo trascendente en la zona baja, entre dos equipos muy necesitados y en crisis. Danubio, un poco menos complicado que Progreso pero con peor presente futbolístico, recibe a un Central Español que va en picada. El palermitano, todavía fuera de los puestos de descenso, está último en el Clausura y es el que más perdió en el torneo. La llegada de Antonio Pacheco no pudo cambiarle la cara al equipo, que además quedó eliminado de la Copa Uruguay con un contundente 6-0 en contra, precisamente frente al franjeado, que puede crecer en confianza con ese resultado.

El cierre de la etapa resulta por demás atractivo y prometedor: el domingo a las 18.30 Liverpool recibe en el Parque Viera a Peñarol; el negriazul es escolta de Torque en el Clausura, con un punto menos, y el carbonero lo sigue tercero, otro punto más abajo. Por último, el lunes se enfrentan los dos que les siguen en la tabla: Nacional y Deportivo Maldonado se miden a las 20.00 en el Gran Parque Central. De estos dos resultados pueden surgir significativos cambios en la carrera por el Clausura, así como en la parte alta de la anual.

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