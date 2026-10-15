Impactante 6-0 de Danubio ante Central

Danubio, en un resultado impactante e inesperado, venció 6-0 a Central Español en el Palermo y clasificó a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, cuyo sorteo se realizará este lunes 19 de octubre. La franja hacía muchísimo tiempo que en cualquier torneo no tenía un resultado de tal contundencia. Hay un detalle que en nada minimiza la gran labor danubiana en el Palermo, pero que no puede dejar de ponerse como punto de análisis: el domingo que viene estos mismos rivales, con sus equipos titulares, jugarán casi una final por el descenso en el María Mincheff, y entonces, con el 3-0 ya establecido y a falta de todo un tiempo, ¿podía o debía Antonio Pacheco hacer cambios para mejorar este partido o debía quedárselos para resolver el gran partido para quedarse en la A? Tal vez fue solo una coincidencia, pero dejó la sensación de que ya este partido no valía para Central y que apostaba todo al partido del domingo.

Arrancó el dueño de casa imponiendo condiciones sobre el sintético del Parque Palermo, gobernando el ritmo y volcando la ofensiva contra la guardia visitante.

El desarrollo continuó con un ligero predominio de Central Español, que intentó adueñarse del útil y marcar el pulso del encuentro, hasta que a la media hora, en el segundo ataque de los franjeados en todo el partido, el Colo Cristhian Tizón la cruzó en el área y la guinda entró contra el caño izquierdo de Pintado. Pero Tizón solo fue el importante colofón de una jugada que empezó Facundo Balatti en un quite hacia adelante, asistió a Maicol Ferreira, que de inmediato puso a correr casi en media cancha al brasileño Kleber; el atacante norteño puso toda su carrocería hacia adelante, logró sacarse de encima a quien intentó cerrar su paso y habilitó a Tizón para que definiera.

Inesperada e impensadamente, cinco minutos después llegó el segundo de la visita. En la línea del área chica, el golero Federico Pintado quiso pisar la pelota, el maragato Enzo Cabrera fue a presionar sobre él y se la quitó limpia, dejando el marco desguarnecido para que, entrando por el otro lado, Maicol Ferreira solamente tuviera que empujarla para establecer el 2-0 tan lapidario como descolocador para el trámite.

Y antes de llegar al pitazo final, otra vez Ferreira –protagonista absoluto de la primera parte– corrió largo por derecha, levantó la cabeza y mandó un centro preciso y medido para el ingreso del josefino Cabrera, que con un gran golpe de cabeza y un movimiento técnico perfecto mandó el cuero a las redes, venciendo inapelablemente a Pintado. Solo servía la victoria, pero el 3-0 imprevisto al cierre de la etapa inicial ponía a la visita arriba por la ley del gol absolutamente justo.

Fue 15 minutos después, pero en el formulario aparece en continuado, 45 y 46, nada más que a los 30 segundos del segundo tiempo cayó el cuarto gol de los danubianos. Y fue otra vez del maragato Cabrera, que como si estuviera defendiendo la camiseta con las mil rayitas de Río Negro de San José, arrancó por derecha, metió un eslalon infernal e irreprimible yendo de un lado para el otro y, al momento de quedar cara a cara frente a Pintado, sacó un remate potente para mandar la globa al fondo de las mallas y sellar el 4-0.

El resto del complemento hubiese podido quedar sin contar, a excepción de las llegadas punzantes y las conquistas de Danubio. A la media hora de juego, el joven salteño Bautista Pereira anotó el quinto gol de la tarde tras una perfecta asistencia de Enrique Femia, alcanzando así esa diferencia abultada que los franjeados ya habían merodeado en varios ataques anteriores.

Y habría más, porque llegaría el sexto en el minuto 42, cuando Diego Píriz, el grandote y joven delantero danubiano que había ingresado en la segunda mitad, mandó el balón al fondo de la red. La jugada nació tras un pase rasante del Tizón por izquierda hacia el área central, permitiendo que el atacante pusiera la firma final para abrochar la victoria franjeada 6-0 en la Copa Uruguay.